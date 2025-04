Walmart reafirma vendas do 1º trimestre antes das tarifas e ação sobe 5,2% em NY

O Walmart reafirmou sua previsão de vendas para o primeiro trimestre e ampliou sua faixa esperada de crescimento da receita operacional para permanecer flexível em relação aos preços conforme as tarifas entram em vigor.

O varejista disse que espera que o crescimento das vendas continue em linha com a previsão de 3% a 4% divulgada anteriormente para o primeiro trimestre.

O intervalo de resultados para o crescimento da receita operacional do primeiro trimestre aumentou devido a uma combinação de categorias menos favorável, maiores despesas com sinistros e o desejo de manter a flexibilidade para investir em preço à medida que as tarifas são implementadas, disse o Walmart.

"A história nos diz que, quando enfrentamos esses períodos de incerteza, o Walmart emerge do outro lado com maior participação e um negócio mais forte", disse John David Rainey, vice-presidente executivo e diretor financeiro do Walmart.

Às 14h15, as ações da Walmart subiam 5,2% na Bolsa de Nova York, respondendo pela terceira maior alta porcentual do índice Dow Jones, atrás da Nvidia (5,95%) e da Apple (5,60%).