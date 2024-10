ClearSale anuncia acordo para combinação com Serasa Experian em negócio de R$2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de dados de consumo ClearSale anunciou nesta sexta-feira acordo para ser incorporada pela Serasa Experian, em uma transação avaliada em cerca de 2 bilhões de reais na qual as ações da primeira serão substituídos por ações preferenciais resgatáveis da segunda.

Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis da Experian, com a primeira alternativa tendo preço de 10,56 reais por ação.

A ação da ClearSale encerrou na quinta-feira cotada a 8,55 reais na B3, o que confere ao negócio anunciado nesta sexta-feira um ágio de 23,5%.

A ClearSale, que afirma "ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações", é controlada por Pedro Paulo Chiamulera, com participação de 35,29% do total. Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra 9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.

Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção

Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de 10,03 reais e 0,53 real mediante entrega de BDRs da Experian, além de um "valor retido" de 1,25 real a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.

Segundo a ClearSale, "acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital...comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1".

Com o negócio a Experian, que comprou a Serasa em 2007 vai ampliar seu alcance no país. A companhia atualmente é responsável por dados de mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e afirma "proteger" mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

A ClearSale teve receita de líquida de 504 milhões de reais no ano passado e uma base de 7,4 mil de clientes ativos. Segundo a companhia, o crescimento médio anual composto de receita líquida desde 2018 foi de 27%. A maior parte do faturamento da companhia, 62%, é obtido no Brasil.

(Por Alberto Alerigi Jr.)