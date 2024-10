Veja quem são os candidatos à Prefeitura do Recife em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, previsto para o dia 6 de outubro, e os candidatos na disputa pela Prefeitura do Recife são cada vez mais citados nas pesquisas eleitorais, debates e no noticiário.

Confira abaixo, em ordem alfabética, quem vai concorrer ao cargo na capital pernambucana nas Eleições 2024.

Dani Portela (PSOL)

Dani Portella Imagem: Reprodução/Instagram

Danielle Gondim Portela, 48, é deputada estadual por Pernambuco. Ela nasceu em Recife e, além de deputada estadual, é advogada e professora. A eleição deste ano é o quarto pleito que ela participa.

Em 2020, foi eleita vereadora da capital pernambucana como a candidata mais votada. Em 2018, na disputa ao governo do estado, ficou em terceiro lugar. Suas principais pautas defendem os direitos das mulheres e da população LGBTQIAP+.

Sua candidata a vice-prefeita é Alice Galbino (Rede). A coligação que apoia a candidatura de portela é composta pela Rede Sustentabilidade e pelo PCB.

Daniel Coelho (PSD)

Daniel Coelho Imagem: Reprodução/Instagram

Daniel Pires Coelho, 45, já foi secretário de turismo e lazer do estado. Ele nasceu na capital e é administrador pela Universidade de Pernambuco.

Foi filiado ao PV e se popularizou ao defender pautas ambientais. Na política desde 2004, ele já foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Em 2012 e 2016, tentou ser prefeito, mas não foi eleito em nenhum dos pleitos.

Sua candidata a vice-prefeita é Mariana Melo (PSDB). A coligação que apoia a candidatura de Coelho é composta por PP, Podemos, PSDB, Cidadania, PRD e Mobiliza.

Gilson Machado (PL)

Gilson Machado Imagem: Reprodução/Instagram

Gilson Machado Guimarães Neto, 55, foi ministro do turismo no governo de Jair Bolsonaro. O candidato nasceu na capital, é produtor rural, músico e ficou conhecido por tocar sanfona nas lives do ex-presidente.

Gilson foi presidente da Embratur e secretário nacional de Ecoturismo. É a segunda vez que ele tenta um cargo político: em 2022, tentou ser senador, mas não se elegeu. Sua candidata a vice-prefeita é Leninha Dias (PL).

João Campos (PSB)

João Campos Imagem: Reprodução/Instagram

João Henrique de Andrade Lima Campos, 30, é o atual ocupante do cargo e busca a reeleição. Nasceu na capital e é engenheiro pela Universidade Federal de Pernambuco.

É filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes —ambos ex-governadores do estado. Em 2016, o candidato assumiu como chefe de gabinete do governo e, em 2018, foi eleito deputado federal e o mais votado. Ele foi eleito prefeito de Recife em 2020 ao disputar o pleito contra a prima Marília Arraes.

Seu candidato a vice-prefeito é Victor Marques (PCdoB). A coligação que apoia candidatura de Campos é composta por PT, PCdoB, PV, União Brasil, Republicanos, MDB, Solidariedade, Avante, DC, Agir e PMB.

Ludmila (UP)

Ludmila Imagem: Reprodução/Instagram

Ludmila Medeiros Outtes Alves, 36, é natural da capital pernambucana. Ela é enfermeira e presidente do Sindicato dos Enfermeiros do estado.

É coordenadora do Movimento Luta de Classes. E foi candidata a deputada federal em 2022 pelo mesmo partido. Seu candidato a vice-prefeito é Raimundo Malheiros (UP).

Simone Fontana (PSTU)

Simone Fontana Imagem: Reprodução/Instagram

Simone Fontana, 59, nasceu em São Paulo. Ela é pedagoga pela Faculdade Frassinetti do Recife e pós-graduada pela Universidade Federal de Pernambuco.

É professora da rede pública e foi uma das fundadoras do partido no estado. Ela está na política desde 2004 e já tentou se eleger na prefeitura, no governo do estado, Senado e na Câmara dos Deputados. Seu candidato a vice-prefeito é Professor Mariano (PSTU).

Tecio Teles (Novo)

Tecio Teles Imagem: Reprodução/Instagram

Emanoel Tecio Teles Moraes, 34, é natural de Serra Talhada (PE). Ele é advogado por uma faculdade privada e pós-graduado em direito administrativo e em planejamento e gestão pública pela Universidade de Pernambuco.

Serviu ao Exército de 2009 a 2017, e tentou ser vereador duas vezes, mas não foi eleito. No ano passado, foi chefe de gabinete da vice-governadora Priscilla Krause. Sua candidata a vice-prefeita é Kelly Souza (Novo).

Victor Assis (PCO)

Victor Assis Imagem: Reprodução

Victor Assis da Silva, 29, nasceu na capital pernambucana e é jornalista do Diário Causa Operária. Ele milita no partido desde 2015 e integra o Coletivo de Negros João Cândido e o Comitê Central Nacional da sigla.

É a segunda vez que Victor tenta se eleger prefeito da cidade. Ele também foi candidato em 2020, mas não foi eleito. Seu candidato a vice-prefeito para 2024 é Vitor Laurentino (PCO).