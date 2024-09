Partidos austríacos unem-se contra líder da extrema-direita após eleição

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - Líderes de partidos políticos austríacos uniram-se para rejeitar a formação uma coalizão com o chefe do Partido da Liberdade (FPO) de extrema-direita, Herbert Kickl, após seu partido ficar em primeiro lugar na eleição parlamentar deste domingo.

Projeções mostraram o FPO vencendo pela primeira vez, e com sua maior parcela de votos de todos os tempos. A projeção do instituto de pesquisas Foresight para a emissora nacional ORF, que é a mais observada, estimou em 28,9% com base em uma contagem de 82,8% dos votos, e o conservador Partido Popular (OVP) em segundo lugar, com 26,3%.

O FPO precisaria formar uma coalizão com um ou mais partidos para garantir uma maioria parlamentar e construir um governo estável, mas quando os líderes do partido realizavam uma discussão na ORF na noite deste domingo, nenhum parceiro em potencial se apresentou.

"Eu não quero você no governo e mantenho isso", disse a líder do quarto colocado, o liberal Neos, Beate Meinl-Reisinger, dirigindo-se diretamente a Kickl.

"Eu simplesmente acredito que não seria bom para o nosso país."

Dos quatro partidos parlamentares além do FPO, três há muito tempo descartaram uma coalizão com ele completamente. Apenas o OVP, que está no poder, deixou a porta aberta, embora o líder do OVP, Karl Nehammer, tenha dito que seu partido não se juntará a um governo com Kickl, afirmação reiterada por ele após os resultados.

O líder dos sociais-democratas, Andreas Babler, também pediu uma aliança contra o FPO.

Kickl disse que eles deveriam questionar suas credenciais democráticas.

"Acho que há algo que você não entendeu, e isso vale para Karl Nehammer e também para você", disse ele a Meinl-Reisinger, do Neos.

"Você pode continuar seus ataques em minha direção, mas está esquecendo de algo. Estou aqui apenas como embaixador e defensor de muitos, muitos eleitores neste país."