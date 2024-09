Kit com facas de cozinha e tesoura está por menos de R$ 25; vale a pena?

Vai reunir a família e amigos, mas não tem os utensílios adequados para o churrasco? O Guia de Compras UOL encontrou um kit de facas para dar mais praticidade na hora de cortar alimentos. E o melhor é que ele tem um preço acessível e custa R$ 22,99 na Shopee.

Segundo o fabricante, esse kit também contém utensílios ideais para cozinhar no dia a dia, com design elegante e alças com contornos ergonômicos. Confira informações sobre esse kit, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui revestimento antiaderente

Alças com contornos ergonômicos para facilitar no corte

Lâminas de aço inoxidável

Inclui faca para frutas, faca do chef, cutelo, corte de carnes, tesoura e descascador de legumes

Disponível também na versão colorida, que varia de preço

O que diz quem comprou?

Com mais de 32 mil avaliações, o kit com facas para churrasco tem uma média de 4,6 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Os consumidores elogiaram a qualidade das facas e o fato de serem práticas na hora de cozinhar.

Simplesmente apaixonada! As facas já vieram afiadas e a tesoura cortando muito bem. Chegou antes do prazo, são como eu imaginava, lindas de mais. Vale muito o preço, podem comprar sem medo. Eu acredito que as facas sirvam mais para cozinha do que churrasco em si, mas comprei pra cozinhar mesmo, então pra mim está perfeito. Nicolle Donato

O produto chegou muito rápido. Após a confirmação da compra, elas chegaram em 3 dias. Vieram super amoladas, tem que tomar cuidado quando for usar. Elas são bem finas, mas como não uso para finalidades mais pesadas, elas super compensaram. Gostei! Julia

Amei demais! São muito lindas, vêm amoladas, perfeitas demais e tem um ótimo custo-benefício. Apesar do cabo ser de plástico, ele é bem firme. Chegou antes do prazo também. Kethely

Uma das melhores compras que já fiz pro meu enxoval. Sem dúvidas, valeu muito a pena. Além de um designer lindo, são super amoladas, têm um corte perfeito. Vieram todos os itens certinhos. Entrega super rápida. Anne Beatriz

Pontos de atenção

Alguns consumidores destacaram suas insatisfações com a resistência, lâminas e qualidade do material. Confira os comentários:

Produto um pouco aquém do esperado, mas justo pelo que paguei. As facas são leves e bem afiadas, mas descascam com facilidade. O cabo é um plástico resistente. Entrega rápida. Carol

Custo-benefício bom. Valeu pelas facas, que têm bom corte, embora sejam bem finas. A tesoura e o cortador de legumes são muito inferiores. Solange

O design é bonito, porém o material é fraco. A parte de metal é frágil e leve, o cabo também. É possível comprovar ao pegar no produto. Veio com alguns arranhões, acredito que pela forma como é embalada, um objeto sobre o outro em uma caixinha "apertada". Pelo preço, era de se imaginar. Dá para utilizar por um tempo. Marcia

Facas lindas. Pelo preço, a qualidade é esperada. Achei as facas leves e finas, também não estão muito afiadas. Gio

