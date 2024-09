Ibovespa tem abertura positiva com IPCA-15 em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quarta-feira, após o IPCA-15 surpreender e acelerar menos do que o esperado por economistas em setembro, apoiando alívio na curva de DI, que tende a favorecer especialmente ações de empresas sensíveis à economia doméstica na bolsa paulista.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,45%, a 132.755,96 pontos, ampliando os ganhos da véspera, quando encerrou com alta de 1,22%. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, tinha variação positiva de 0,3%.

(Por Patricia Vilas Boas)