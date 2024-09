Prestes a mudar, Chevrolet Onix 2025 é flagrado em testes pela primeira vez

A primeira reestilização da atual geração do hatch Chevrolet Onix e do sedã Onix Plus, lançada em 2019, foi flagrada pela primeira vez em testes nas ruas brasileiras.

As imagens foram feitas em Teresina (PI) pela página de Instagram Auto Realidade e os dois modelos, que estão entre os carros mais vendidos do Brasil, aparecem ainda cobertos por camuflagem

O Chevrolet Onix 2025 apareceu pela primeira vez sendo testado nas ruas brasileiras. Alguns flagrantes do modelo ainda sob camuflagem foram feitos na cidade de Teresina, no Piauí. O local é muitas vezes usado por fabricantes para testes de carros ainda não lançados, que são colocados à prova no forte calor registrado no município do Nordeste.

Rumores de que o Chevrolet Onix passaria por um facelift ainda em 2024 podem ser reais. É esperado que o compacto, nas duas carrocerias, tenha o visual atualizado na mesma linha de lançamentos recentes da Chevrolet, como as novas Spin e Montana, que ganharam dianteira com faróis bipartidos.

Entretanto, os flagrantes mostram que, ao menos os protótipos flagrados não aparentam trazer mudanças tão significativas no conjunto ótico dianteiro.

Espera-se também que os novos Chevrolet Onix e Onix Plus tenham mais tecnologia, tanto em termos de segurança quanto em comodidade, com uma nova central multimídia - que pode ser a mesma lançada recentemente na Spin.

O novo Chevrolet Onix está dentro de um plano de investimento de R$ 7 bilhões da General Motors para o Brasil anunciado no começo deste ano. Além dessa novidade, a linha da GM terá ainda, um SUV inédito com porte menor do que o do Tracker.

