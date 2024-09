BC britânico mantém juros em 5% amplia plano de redução de títulos por mais um ano

Por Andy Bruce e David Milliken

LONDRES (Reuters) - O Banco da Inglaterra manteve a taxa de juros em 5,0% nesta quinta-feira e votou para reduzir seu estoque de títulos do governo britânico em mais 100 bilhões de libras nos próximos 12 meses, pesando sobre as finanças do governo.

O Comitê de Política Monetária votou por 8 a 1 para manter os juros, com apenas o membro externo Swati Dhingra votando por um novo corte de 0,25 ponto depois que o banco central britânico fez no mês passado sua primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020.

Economistas consultados pela Reuters previam uma votação de 7 a 2 pela manutenção dos juros a após a decisão de 5 a 4 do mês passado de cortar a taxa de seu recorde anterior de 16 anos.

Na quarta-feira, o Federal Reserve cortou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual - um movimento que refletiu a confiança do Fed de que as pressões inflacionárias estavam arrefecendo.

O banco central britânico adotou um tom mais cauteloso nesta quinta-feira.

O presidente Andrew Bailey disse que o arrefecimento da pressão inflacionária significa que o Banco da Inglaterra pode cortar os juros gradualmente nos próximos meses.

"Mas é vital que a inflação permaneça baixa, por isso precisamos ter cuidado para não reduzir muito rapidamente ou em demasia", disse ele em um comunicado.

Investidores acreditam que o banco central britânico reduzirá a taxa de juros em um ritmo mais lento do que o Fed ao longo do próximo ano, citando uma pressão inflacionária mais persistente.

O Banco da Inglaterra disse que a inflação anual dos preços ao consumidor provavelmente aumentará para cerca de 2,5% até o final do ano, de 2,2% nos dados mais recentes, em comparação com uma previsão anterior de cerca de 2,75%.

Os preços mais baixos do petróleo contribuíram para a redução da previsão de inflação.

Aguardado com ansiedade pelo mercado de títulos, o Comitê de Política Monetária votou por 9 a 0 para manter o ritmo de seu programa de aperto quantitativo nos 12 meses a partir de outubro de 2024.

O aperto quantitativo representa a reversão de centenas de bilhões de libras de compras de títulos do governo britânico de tentativas passadas de estimular a economia, deixando esses gilts vencerem mas também por meio de vendas ativas.

O ritmo de 100 bilhões de libras de aperto quantitativo nos próximos 12 meses será o mesmo do ano passado, de acordo com as expectativas do mercado.

Alguns investidores previam uma aceleração do aperto quantitativo, já que o Banco da Inglaterra detém 87 bilhões de libras em gilts que vão vencer naturalmente no próximo ano, deixando apenas 13 bilhões de libras para vendas ativas de gilts no ritmo atual.