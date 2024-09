Atalanta para em Raya e empata com Arsenal na Champions

BERGAMO, 19 SET (ANSA) - Em um jogo marcado pelos milagres do goleiro David Raya, Atalanta e Arsenal não saíram do zero nesta quinta-feira (19) no Gewiss Stadium, em Bergamo, pela primeira rodada da Champions League.

O arqueiro de 29 anos foi responsável por ter defendido o pênalti de Mateo Retegui e feito um milagre no rebote para salvar os Gunners de uma derrota na Itália.

Arsenal e Atalanta não foram tão brilhantes no confronto, mas os mandantes levaram mais perigo, tanto que Juan Cuadrado chegou perto de balançar as redes na etapa final em duas oportunidades.

Italianos e ingleses dividem um ponto na classificação e voltarão aos gramados pelo torneio da Uefa somente em outubro.

No dia 1º, os Gunners vão encarar o PSG, enquanto no dia seguinte, a Dea visitará o Shakhtar Donetsk. (ANSA).

