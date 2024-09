Mulher é agredida por homem com pedaço de madeira em farmácia de BH; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher foi agredida por um homem com pedaço de madeira em uma farmácia de Belo Horizonte (MG), no sábado (14). A cena foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

O que aconteceu

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra Natália Assis, 39, correndo do homem nos corredores da farmácia. Ele a persegue com o pedaço de madeira até que alcança a mulher e inicia as agressões.

A vítima disse à polícia que o homem, de 51 anos, é companheiro de uma vizinha dela. As duas teriam se desentendido dias atrás.

Natália contou que entrou na farmácia para fugir das agressões, que começaram na rua. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu sangramento na cabeça e suspeita de fratura em uma das pernas.

O homem fugiu após funcionários da farmácia chamarem a polícia. Ele teria danificado a porta do estabelecimento, uma cadeira e uma mesa, além de ter quebrado um vidro.

A Polícia Civil investiga o caso e busca pelo agressor. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

"Desde que houve essa briga [com a companheira do agressor] eu não tenho paz, nem sossego", disse Natália à TV Globo Minas. "Ele vem me ameaçando. Estou sentindo uma revolta muito grande de impunidade", acrescentou.