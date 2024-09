Tufão mata quase 200 no Vietnã e atinge países vizinhos

HANÓI, 12 SET (ANSA) - O número de mortos e desaparecidos no Vietnã após a passagem do tufão Yagi continua a subir. O governo do país confirmou nesta quinta-feira (12) o óbito de 197 pessoas, enquanto 128 têm paradeiro desconhecido.

Ontem, o balanço oficial era de 152 mortos e 58 desaparecidos. Os índices têm mudado a cada dia, já que a situação na região norte, a mais afetada pelo tufão e que abriga a maior parte da população vietnamita, segue em estado de calamidade.

O tufão, que chegou ao Vietnã no sábado (7), proveniente da China, também gerou consequências nos países vizinhos.

As inundações que se abatem no território vietnamita e que deixaram cerca de 430 munícipios debaixo d'água nos últimos dias também atingiram Myanmar, Laos e Tailândia, onde uma operação de resgate está em andamento para ajudar 9 mil famílias ilhadas, de acordo com a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra.

Outras quatro pessoas morreram no norte tailandês, sendo duas em deslizamentos de terra. Já no Laos, a mídia estatal informou que pelo menos um indivíduo faleceu nas inundações. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.