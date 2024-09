'Taxar fortunas afasta mentes brilhantes', diz bilionário novato na Forbes

Estreante na lista de bilionários da revista Forbes, o empresário Ricardo Castellar Faria critica as propostas de taxação das grandes fortunas. Para o fundador da Granja Faria, maior produtora de ovos do Brasil, a ideia defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, causaria uma fuga de capital em massa e afastaria "cabeças brilhantes" do país.

O que aconteceu

Ricardo Castellar classifica como "uma loucura" a ideia de taxar grandes fortunas. Ele classifica que a medida ocasionaria na fuga dos super ricos. "O capital é um cachorro medroso. Se ele tiver na eminência de tomar uma pedrada, ele vai fugir", avalia ao dizer que nada impede a busca dos empresários por outros locais para desenvolver suas empresas.

O maior problema da fuga de capital é a perda das cabeças brilhantes.

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria

Castellar cobra uma avaliação minuciosa das autoridades ao debaterem o tema. "Por mais que tenha um barulho, é algo que os nossos governantes não irão implementar se tiverem lucidez", ressalta ele. O empresário defende a adoção de políticas para atrair os empreendedores ao invés de tributar as fortunas.

Ele vê Cingapura e Dubai como exemplos de países promissores para os negócios. Castellar avalia a baixa tributação das nações como a maneira mais adequada para o campo empresarial. "O Imposto de Renda em Dubai é zero O IVA de Dubai é 5%. Várias cabeças boas do mundo pensam: 'por que eu vou pagar 20% aqui e não vou pagar zero lá?'", observa.

A gente precisa continuar sendo um ambiente no qual a gente incentive boas ideias e boas pessoas a tomarem risco e investirem no Brasil.

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria

Taxa sobre bilionários geraria R$ 1,4 trilhão aos cofres públicos no Brasil. Segundo estudo encomendado pelo G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, uma tributação de 2% sobre as grandes fortunas resultaria em um embolso anual de US$ 250 bilhões ao governo. O valor é citado como suficiente para desenvolver uma proposta para reduzir as desigualdades.

Oferta de ações

Castellar descarta abrir o capital da Granja Faria no Brasil atualmente. Com as informações da empresa já disponibilizada na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ele diz não haver "nada em andamento a respeito do tema". O dono de uma fortuna estimada em R$ 17,45 bilhões avalia o atual ambiente econômico nacional como adverso para a iniciativa.

O Brasil está completamente fechado para novos investimentos e vem andando de lado desde a pandemia. Se a gente for eventualmente pensar em fazer alguma coisa nessa linha, a nossa cabeça hoje é de fazer fora, de não fazer aqui.

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria

Mudança de ideia sobre a oferta pública de ações não é inviável no futuro. O bilionário recorda que já repartiu a participação de outras empresas no Brasil "Quando mudam os fatos, só os idiotas não mudam", ressalta Castellar ao garantir não existir nada "escrito da pedra".

Se me perguntasse isso há cinco anos, eu diria, tranquilamente, que listaria a empresa no Brasil. Hoje, existe uma dúvida na nossa cabeça.

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria

Brasil viveu escassez de IPOS nos últimos anos. A manifestação de Castellar acompanha o atual cenário do mercado. Após o recorde de 45 ofertas públicas de ações em 2021, o ambiente positivo não persistiu. Em 2022 e 2022, nenhuma empresa listou seus papéis na Bolsa Brasileira. O mesmo se repete neste ano, com as empresas buscando o exterior para a abertura de capital.