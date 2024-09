'Bandido se enfrenta, doente se acolhe', diz Tabata, sobre 'cracolândia'

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) prometeu hoje, em sabatina UOL/Folha, acabar com as 72 'cracolândias' da cidade em quatro anos, por meio de uma força tarefa para, de um lado, prender os bandidos e, de outro, acolher os dependentes.

O que aconteceu

Tabata citou um "tripé" para acabar com as cracolândias. "Tem que olhar para a segurança, para a saúde e para a assistência [aos dependentes]", afirmou. Como o combate à criminalidade é assunto do governo estadual, Tabata disse que tem uma boa relação com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para trabalhar em parceria.

A candidata diz que uniu especialistas da centro-direita e da centro-esquerda para a segurança. O objetivo é combater o crime organizado enquanto cuida dos dependentes. "Bandido você enfrenta, doente você acolhe. A gente viu gestões que olharam mais para um público ou mais para outro."

Tabata afirmou ainda que é preciso fechar hotéis e ferro-velhos usados pelo crime organizado. "É um sistema econômico. A gente precisa mapear como o crack entra, como o dinheiro sai. Tem hotel envolvido? Tem. Tem ferro-velho envolvido? Tem. Esses lugares têm que ser fechados, não existe outra alternativa. Tem agente público envolvido? Infelizmente sim. Uma minoria, mas que está lucrando em cima dessa miséria que a gente vê", comentou. Ela citou que o crime organizado lucra "acima de R$ 200 milhões".

Perdi meu pai para as drogas, tenho total clareza que dependência química não é sobre força de vontade da pessoa, é doença. É mais do que uma promessa: o meu compromisso em quatro anos é colocar um fim às 72 cracolândias que temos em São Paulo.

Tabata Amaral, candidata a prefeita

Sobre os dependentes, ela sugere refazer os vínculos familiares. "[Tem que] Acabar com essa porta giratória em que a pessoa é internada, mas volta para rua", diz. "É buscar a família para tentar reconstruir esse vínculo, é olhar para a moradia, olhar para a saúde que eu já mencionei, apostar na empregabilidade."

Esse não é um trabalho só da prefeitura, por isso que a boa relação que eu tenho com o governador Tarcísio vai ser tão importante, mas também as reuniões que eu já venho fazendo com lideranças religiosas com o Ministério Público.

Tabata Amaral

Veja a seguir trechos das principais propostas da candidata do PSB:

Transporte

A candidata falou em manter a tarifa congelada de ônibus por 4 anos. Segundo ela, a prefeitura terá que continuar subsidiando o sistema "enquanto o transporte público estiver financiando o crime organizado". Tabata se referiu a denúncias recentes, levantadas pelo Ministério Público, de que empresas de transporte da capital têm lavado dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Tabata foi questionada sobre como manterá o valor da tarifa considerando que isso depende, hoje, de um subsídio de R$ 6 bilhões. Segundo Tabata, "a conta vai fechar" a partir de quatro medidas: combater a corrupção no sistema, redesenhar as linhas de ônibus, colocar mais recursos no Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano) e explorar publicidade nos pontos e terminais de ônibus.

De acordo com essa denúncia, feita pelos órgãos responsáveis, [as empresas] estão lavando dinheiro do crime organizado. Qual foi a atitude do prefeito Ricardo Nunes? Foi gravar um vídeo elogiando uma das empresas. A prefeitura só fez o que deveria ter feito desde o início, que foi assumir a operação para as pessoas não ficarem na mão, quando o Ministério Público determinou. Isso não vai ter comigo. Eu estou deixando extremamente claro que eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado

Segurança

A candidata criticou as promessas dos adversários Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) para a área. Boulos prometeu dobrar o efetivo da GCM (Guarda Civil Metropolitana), e Marçal se comprometeu a triplicar o número de agentes. Tabata atacou essas propostas porque o acréscimo de mil guardas (de 7.500 para 8.500) já custaria R$ 1 bilhão, segundo ela. Em sabataina ontem (4), Marçal afirmou que poderia triplicar o efetivo por R$ 100 milhões, mas disse que "não dá para fazer em 4 anos".

Esse é um compromisso de vida [acabar com a cracolândia]. Perdi meu pai para as drogas. Tenho total clareza que dependência química não é sobre força de vontade da pessoa, é doença. E eu espero fazer como fiz em Brasília, criando a primeira bancada da saúde mental, para fazer com que São Paulo seja referência no assunto

Educação

Tabata se disse a favor de educar crianças para identificarem se forem vítimas de abuso sexual. Segundo ela, o tema deve ser abordado "com responsabilidade e de acordo com a idade". As crianças, segundo ela, devem ser orientadas a se proteger, porque "a gente vive em um país em que mais da metade dos abusos sexuais acontecem em meninas com menos de 13 anos de idade". Ela avalia que tópicos como métodos contraceptivos também devem aparecer a partir do Ensino Médio.

A candidata defendeu psicólogos nas escolas para combater o bullying. Segundo ela, é preciso haver "tolerância zero contra a violência", o que exigirá refoçar o policiamento comunitário, mas que psicólogos são fundamentais para prevenir violência contra professores, racismo, homofobia e discriminação contra alunos com deficiência.

Segundo Tabata, "tudo leva a crer" que a qualidade de escolas e creches têm sido prejudicada por desvios na Educação. Ela ressalvou que se trata de suspeitas que devem ser investigadas, mas afirmou que "inúmeras denúncias" apontam para irregularidades na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A gente está vendo inúmeras notícias sobre a máfia das creches, um parcelamento de contratos e uma queda na qualidade das creches. Então, por que eu falo disso? Primeiro porque a gente tem um prefeito que está sendo investigado por ter recebido dinheiro, de acordo com a denúncia da máfia das creches, mas também porque a creche é fundamental para a criança chegar preparada para ser alfabetizada

Saúde

A candidata do PSB prometeu que "ninguém vai ficar mais de um mês esperando para agendar seu exame". Ela avalia que isso poderá exigir parcerias com o sistema de saúde privado, para desafogar as demandas, e também será preciso ampliar o horário das UBS (Unidades Básicas de Saúde), é construir a UPA (Unidades de Pronto Atendimento) onde hoje não há.

Para atingir a meta, Tabata diz que será preciso ter boa relação com os governos federal e estadual. Sem citar a atual gestão, ela afirmou que não será possível ampliar o atendimento se o prefeito estiver "brigado" com as demais esferas.

A boa relação e a independência para a gente trabalhar com o governador Tarcísio e o governo Lula vai ser fundamental. Prefeito brigado com o governador ou com o presidente da República não consegue ampliar o atendimento em saúde, essa é a primeira coisa

Assista à íntegra:

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Acontecerão ainda as sabatinas de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

