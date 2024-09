Juízes são vítimas de golpe de quadrilha que fingia alugar imóveis de luxo

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) uma operação para desmantelar uma quadrilha suspeita de golpes em aluguéis de imóveis de luxo.

O que aconteceu

Juízes recém-empossados no Tribunal Regional do Trabalho teriam feito as primeiras denúncias. Eles disseram que foram lesados após tentarem alugar imóveis em Brasília para um curso de formação inicial da Magistratura do Trabalho.

Os principais suspeitos são dois homens, de 25 e 26 anos. Segundo a polícia, eles se apresentavam como corretores de imóveis, usando um CNPJ verdadeiro, e faziam promessas de negócios imobiliários vantajosos.

Ao menos 23 pessoas foram enganadas. Ao todo, o prejuízo para as vítimas foi de R$ 135 mil. A investigação pediu o bloqueio de R$ 266 mil dos suspeitos para ressarcir os que foram prejudicados.

Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Gama e no Lago Sul. Os envolvidos podem responder por estelionato e lavagem de dinheiro, com penas que somadas ultrapassariam 20 anos de reclusão.