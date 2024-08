Mulheres são destaque em abertura do Festival de Veneza

VENEZA, 28 AGO (ANSA) - A 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza começou nesta quarta-feira (28).

"Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", filme que abriu o evento e é cheio de humor, entretenimento e imaginação, levou nomes importantes ao tapete vermelho, como Tim Burton e Monica Bellucci. No entanto, a cerimônia teve as mulheres como destaque.

Rainha da noite, premiada com o Leão de Ouro pela carreira, a americana Sigourney Weaver colocou todo o público de pé para uma longa ovação a uma atriz que fez história em Hollywood.

"Estou tomada pela emoção. Esse Leão de Ouro vai ir comigo na gôndola, no avião e meu marido vai ter que se acostumar a tê-lo na cama entre nós", brincou a artista, primeira mulher protagonista de um filme de ficção científica, a usar um lança-chamas e a dizer frases inapropriadas em uma produção.

Camille Cottin, atriz francesa famosa na Itália pela série "Call My Agent!", celebrou Weaver no palco e sublinhou como as suas escolhas foram fonte de inspiração, quebrando todos os estereótipos e representando mulheres em sua complexidade.

"Muito bem, minha querida. Ela tem emocionalmente 15 anos, por isso consegue passar da cientista Grace à adolescente Kiri em 'Avatar', enfim, uma alegria absoluta", disse o cineasta canadense James Cameron.

Além de agradecer pela honraria, Weaver, que é uma ambientalista convicta, citou o Mose (sistema de barreiras móveis contra inundações), tecnologia usada em Veneza, como um exemplo "do cuidado dos cidadãos para salvar a sua própria cidade".

Outra mulher que teve destaque foi Isabelle Huppert, presidente do júri, que com muita elegância decretou a abertura da 81ª edição do festival italiano.

No geral, não houve espaço para discursos políticos ou de proclamações de intenções, pois o evento foi curto e seco, conduzido por Sveva Alviti.

No tapete vermelho, o clima foi bem mais agitado, pois os fãs fizeram barulho com as presenças de Jenna Ortega, Willem Dafoe, Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O'Hara e outras estrelas. (ANSA).

