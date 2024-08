Santa Cruz do Capibaribe (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Santa Cruz do Capibaribe (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Santa Cruz do Capibaribe (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Bolsonaro - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Adriano Baé - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Ailton Espindola - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alessandro da Auto Escola - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Amós Pedro - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

André do Santo Agostinho - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

André Moto Táxi - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Andrea do Riacho - 36371 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ari de Poco Fundo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Assielma Ferreira - 27022 - DC - Aguardando Julgamento

Augusto Maia - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Barbeirinho - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Bau da Rua da Assembleia - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Beto do Toyota - 15258 - MDB - Aguardando Julgamento

Caetano Motos - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Capilé da Palestina - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Carioca Balbino - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Carlinhos da Cohab - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlinhos da Palestina - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Almeida - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Glicério - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cezinha da Luiza Mendes - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cida do Cachorro Quente - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Conceição Corretora - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Cristóvão Bomba - 55700 - PSD - Aguardando Julgamento

Damião da Reciclagem - 44055 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Danilo César - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Davi da Banda - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Demir da Saúde - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Denise Lira - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Deomedes Brito - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Deusa Silvestre - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dida de Nan - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Dioneide Morais - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Doda do Pará - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Dom Pedro - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dona Neves - 44141 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Nanau - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr. Gilmar - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra. Cláudia Aragão - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Edinai - 44081 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edson Ferreira - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Emanuel da Pomonha - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Emanuel Ramos - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Ernesto Maia - 70258 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ezequiel Oliveira - 27070 - DC - Aguardando Julgamento

Flavinha Silva - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Francieldo da Saude - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gaby Vaqueira - 55800 - PSD - Aguardando Julgamento

Galego de Mourinha - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Galego Pedreiro - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Gilson Julião - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Gordinho Jiu Jitsu - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Guega - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gustavo do Oscarzão - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Helio Batista - 55551 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Antônio - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Cristiano - 36250 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão José Everaldo - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Soares - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Isaque Ferreira - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Ivan da Feira - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ivanilson Feitosa - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jacqueline Pinheiro - 27700 - DC - Aguardando Julgamento

Janailson Araújo - 27567 - DC - Aguardando Julgamento

Janaina do Florida - 36017 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jane Furtunato - 10993 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jeanderson Para Atleta - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jeferson Ketchup - 11117 - PP - Aguardando Julgamento

Jessica Lagos - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Jéssyca Cavalcanti - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João da Água - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Joselito Taxista - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josilma da Palestina - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Josy Enfermeira - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Junior Diniz - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Kelvin Professor - 11678 - PP - Aguardando Julgamento

Kelvis Nando O Seresteiro - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Kenedy Ferreira - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leão - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Leninho da Saúde - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Léo Elias - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leuçon Gabiru - 15244 - MDB - Aguardando Julgamento

Licinha de Poço Fundo - 15556 - MDB - Aguardando Julgamento

Lígía da Palestina - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Lú da Palestina - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lucas da Malhada - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lucidaura - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Luzia da Saúde - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mãe e Filho - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcos da CIVIL - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marlos da Cohab - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Merinha de Piza Na Fulô - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Michel do Bolsa Família - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Milda - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Millena de Iapoi - 11002 - PP - Aguardando Julgamento

Missionária Sizerônica - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Nailson Ramos - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Naldinho Chila - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Naldinho da Palestina - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Natália da Saúde - 10358 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nêga da Ong - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Nego Zé da Cohab - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Netinho Moura - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Neto Marques - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Nildinha Baé - 15147 - MDB - Aguardando Julgamento

Palestina - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Patricia Regina - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Paula Brito - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paula Cantora - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Paula da Saúde - 15182 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulinha da Ocupação - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pedro Mototaxi - 55212 - PSD - Aguardando Julgamento

Prof Lourinho - 15987 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof Luiz Sérgio - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Emerson - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Rogério - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rafaela - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Renê Atleta - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ricardo Gomes - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Roberta Lima - 11101 - PP - Aguardando Julgamento

Rosângela Capote - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rosiane da Nova Santa Cruz - 36490 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandra Santos - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Sandro Chaves - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Sandro Uau Uau Que Peninha - 70022 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sérgio Costa - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Sérgio Sinésio - 27127 - DC - Aguardando Julgamento

Sheila Karinely Mãe de Autista - 70840 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Silva da Malhada - 15153 - MDB - Aguardando Julgamento

Silvano Cortador - 10380 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Socorro de Pé Roxo - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tallys Maia - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Théo Coragem - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tia Paula - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Tigrão - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tody Dias - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Toinho do Pará - 10258 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tony do Saneamento - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Valdenia Araujo - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vanda do Monza - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Vando da Sertec - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Vanessa Oliveira - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Vianei Silva - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Zé Boi - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Zé de Biu - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Zezin Buxin - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zezinha - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Zome do Pará - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.