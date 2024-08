Pontal do Paraná (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Pontal do Paraná (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Pontal do Paraná (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Afonso Kloss - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Aguida - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Ala Flores - 65065 - PC do B - Aguardando Julgamento

Alan Prohmann - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Albor Neto - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex Construtor - 77790 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Altair Ribeiro - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Altamiro Almeida - 15800 - MDB - Aguardando Julgamento

Ana Bala de Prata - 27293 - DC - Aguardando Julgamento

Ana Depil - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Andreia Freitas - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Andreia Licio - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Any Messina - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ari do Gás - 77213 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Barros - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Bernadete Nunes - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Bia da Van - 15515 - MDB - Aguardando Julgamento

Carago - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Cezar Guimarães - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Charles - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Chris Zanello - 27017 - DC - Aguardando Julgamento

Cirineu do Esporte - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Clemerson Veiga - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Cleo da Vip - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Cleonice - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Correia - 45129 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dani Almeida - 35666 - PMB - Aguardando Julgamento

Dani do Lava Car - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dani Pedagoga - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Daniele Novakoski - 22678 - PL - Aguardando Julgamento

Dega - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Del do Itatiaia - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Delegada Maria Nysa - 13144 - PT - Aguardando Julgamento

Detinha - 25119 - PRD - Aguardando Julgamento

Diego da Imobiliaria - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dirce Aguida - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Donizete Silvestre O Dudoni - 77567 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr. Carlos Colect - 11277 - PP - Aguardando Julgamento

Dr. Jesus - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra Ana Oftalmo - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Edson da Iluminação - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Elinete - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Elis da Saude - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Emily do Postinho - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Enfermeiro Ezidio - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Engenheiro Coelho - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Engenheiro Vinicius - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ezequiel Tavares - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiano Kachel - 44041 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabio do Gas - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Fátima Fera - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Flavia do Lago - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Flávia Farmacêutica - 30134 - NOVO - Aguardando Julgamento

Giovane Rosário - 55153 - PSD - Aguardando Julgamento

Gloria - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Graziela - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Guaucho - 25154 - PRD - Aguardando Julgamento

Guliloko - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Heiby Torres - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Henrique Gonzalez - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Ilka Miranda - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Israel Fest - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Izabelle Maciel - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jaciel Pinguim - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

João da Internet - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João da Margarete - 44020 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao do Aipim Jeova Jireh - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Joao do Taxi - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Joao Miguel - 25350 - PRD - Aguardando Julgamento

José Ribeiro - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Josiane Simonett - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juan Argentino - 27500 - DC - Aguardando Julgamento

Junior Bratti - 44015 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior Que Acontece Em Pontal - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Juraci Ribeiro - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Jurema da Costura - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Juvanete - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Katia Oliveira - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Kátia Pescadora - 77136 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Kleber da Oficina - 27412 - DC - Aguardando Julgamento

Laine do Provopar - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Lazaro Contador - 40011 - PSB - Aguardando Julgamento

Levi da Farmacia - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Livieri - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Lourilis Francis - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lucimara Rossetti Donda - 77192 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Manfrine da Silva - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Marcão do Povo - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcelo Contador - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Marcelo da Lagoinha - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcelo da Saude - 40192 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcio do Lico - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcon - 55015 - PSD - Aguardando Julgamento

Mari do Postinho - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria Recomeçar - 30776 - NOVO - Aguardando Julgamento

Mauri dos Assados - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Nega - 15211 - MDB - Aguardando Julgamento

Nei da Pesca - 30410 - NOVO - Aguardando Julgamento

Nilsa do Primavera - 25003 - PRD - Aguardando Julgamento

Nilson Pescador de Barrancos - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nilton da Codal - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Oseias - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Osmar Cabeleireiro - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Osni Ceara - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Pantera da Floricultura - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastor Jhonatan - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Jonas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Pastora Eloina - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Patricia Farias - 77345 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Patricio Dias - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulinha Motorista - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulo da Pousada - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Parada - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulo Peruci - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Pepe - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pessa - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Pierpaolo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Celso Amorim - 65888 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Fabio - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Hiran - 20001 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Percy - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Mari Jane - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Rosilene - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Quitéria - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Rafael do Posto - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Regiane Assistente Social - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Ricardo Aguiar - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Rosalia Matias - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Roseli Dale Dale - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Rosiane Basilio - 27192 - DC - Aguardando Julgamento

Rosilda Martins - 40012 - PSB - Aguardando Julgamento

Rubian Beleza Chic - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Samuca - 27117 - DC - Aguardando Julgamento

Samuel Júnior - 30144 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sandrinho - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Sene - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sheilla Mendes - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Silvana Prates - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Simone Guedes - 13013 - PT - Renúncia

Sub Jacques - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Suellen Arruda - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Taffarel da Copel - 27196 - DC - Aguardando Julgamento

Tathi D Rose - 30277 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tatiana Balbino - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Teodoro - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Thomas Wilian Sayker Mão Amiga - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Tiao Beiçola - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Tiao do Mercado - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Tiesco - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tio Gil - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Tiririca - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Valentin do Jardim Canadá - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Valter Estevao - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Vanderlei - 27179 - DC - Aguardando Julgamento

Vanessa Marques - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vani de Borba da Guarda Mirim - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Vera Reis - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Welington Giovanini - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Wellington Servidor - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Xaropinho - 11233 - PP - Aguardando Julgamento

Ze Augusto - 27277 - DC - Aguardando Julgamento

Ze do Zuca - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Zequinha do Pontal - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Zezo da Farmacia - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.