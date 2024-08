Homens são presos após golpe com falsas doações ao RS durante enchentes

Dos homens foram presos nesta terça-feira (20) suspeitos de lucrar com pedidos de falsas doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, que atingiram o estado gaúcho no mês de maio.

O que aconteceu

Os dois suspeitos, de 28 e 30 anos, foram presos na zona leste de São Paulo. Eles são apontados pela polícia como membros de uma quadrilha que se aproveitou do desastre climático no Rio Grande do Sul e foram encontrados na rua Caetano Lama, no bairro Jardim Bonifácio.

A dupla teria criado um site para ofertar distribuição de água. Eles diziam que o abastecimento ocorreria por caminhões-pipa, mas serviço não era prestado após o pagamento dos doadores.

Segundo a polícia, esquema faturou R$ 50 mil com o golpe. Oito mandado de busca e apreensão estão sendo cumpridos, celulares e computadores já foram apreendidos.