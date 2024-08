Minério de ferro amplia queda por preocupação com demanda da China e oferta elevada

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, prejudicados pela fraca demanda de curto prazo da China, principal mercado consumidor, e pelas crescentes preocupações com o consumo no final do ano.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,41%, a 749 iuanes (104,32 dólares) a tonelada, o menor valor desde 2 de agosto.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura recuou 1,75%, para 101,05 dólares a tonelada, atingindo também o valor mais baixo desde 2 de agosto.

"É difícil ver impulso substancial de alta em meio à desaceleração persistente no mercado de aço", disseram os analistas da First Futures em nota.

Além disso, as dúvidas crescentes sobre se as exportações de aço da China manterão o forte impulso no segundo semestre do ano pesaram sobre o apetite de compra por minério de ferro.

As importações de minério de ferro da China aumentaram 5,3% em julho em relação ao mês anterior, atingindo o maior nível em seis meses, à medida que as mineradoras correram para cumprir as metas trimestrais de embarque e a melhora das margens das siderúrgicas impulsionou a demanda.

Os comerciantes estão preocupados com o fato de que uma enxurrada de exportações de aço da China poderá diminuir nos próximos meses, interrompendo a forte demanda pela matéria-prima da siderurgia, disseram os analistas do ANZ em uma nota.

"Temos monitorado de perto a mudança nas exportações de aço e a escala do corte da produção de aço este ano", disse um produtor de aço baseado no leste da China que pediu anonimato por não está autorizado a falar com a imprensa.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)