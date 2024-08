Jeep aumenta vendas e fatia de mercado no Brasil

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - A Jeep encerrou o mês de julho com o maior número de vendas desde agosto de 2023. Foram 12.193 emplacamentos, 2 mil carros a mais do que no mês anterior.

No mesmo período, a marca também conquistou uma fatia de mercado de 5,3%, com um crescimento de 0,4 ponto percentual em comparação a junho. Com esses números, a Jeep ultrapassou 60 mil carros comercializados no ano, totalizando 66.023 unidades até o momento.

A linha Renegade também ganhou destaque nas últimas semanas.

Além do lançamento da versão 2025, o modelo ultrapassou em julho o marco de meio milhão de veículos vendidos desde seu lançamento, sendo o SUV mais comprado no Brasil desde 2015.

"Estamos extremamente orgulhosos de celebrar nosso 83º aniversário com tantos marcos importantes. Neste ano, trouxemos diversas novidades em nossa gama e já estamos colhendo os frutos, com o aumento nas vendas dos nossos principais modelos", destaca Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.? (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.