Futuros acionários dos EUA sobem com recuperação de grandes empresas de tecnologia

(Reuters) - Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira, com o retorno do apetite pelo risco após uma forte queda no início da semana, com o humor também sendo impulsionado por comentários cautelosos sobre o aumento das taxas de juros feitos por um influente integrante do Banco do Japão.

As ações de grandes empresas de tecnologia ampliaram sua recuperação, subindo mais de 1% nas negociações do pré-mercado.

Os principais índices de Wall Street encerraram a terça-feira com ganhos saudáveis, depois que os comentários das autoridades do Federal Reserve diminuíram as preocupações com uma recessão nos EUA, após dados econômicos fracos na semana passada.

Os holofotes voltaram a se concentrar nos balanços corporativos. A Super Micro Computer caiu 12,7% depois de divulgar uma margem bruta ajustada trimestral abaixo das expectativas. As ações rival Dell Technologies caiu 2,4%.

Os papéis da Airbnb caíram 16% depois que a empresa previu receita para o terceiro trimestre abaixo das expectativas e alertou sobre janelas de reserva mais curtas, sugerindo que os viajantes estavam esperando até o último minuto para reservar devido à incerteza econômica.

Às 8h19 (horário de Brasília) os E-minis do S&P 500 subiam 1,24%, os E-minis do Nasdaq 100 ganhavam 1,55% e os E-minis do Dow registravam ganho de 0,85%.

O vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, disse em um discurso para líderes empresariais que o banco central do país não aumentaria as taxas de juros quando os mercados financeiros estivessem instáveis.

O aumento da taxa de juros japonesa em 31 de julho provocou uma perda generalizada nas ações globais com o aumento do iene e os investidores desfazendo posições acentuadas das operações de "carry trade".

"O lado positivo é que, embora a volatilidade atual possa ser dolorosa, uma redefinição após um período de otimismo excessivo pode levar a um mercado mais saudável", disse Oliver Blackbourn, gerente de portfólio da Janus Henderson.

"É importante entender que uma aterrissagem suave está sendo questionada, mas não está fora de questão, o que significa que a resiliência econômica e a queda das taxas de juros podem, em última análise, ajudar a elevar os ativos de risco novamente."

Os mercados agora aguardam mais comentários sobre a política monetária por parte das autoridades do Federal Reserve na próxima semana, no período que antecede o evento Jackson Hole, onde o presidente do Fed, Jerome Powell, deve discursar.

(Reportagem de Shubham Batra, em Bengaluru)