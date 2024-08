Bombardeio russo mata quatro pessoas na região ucraniana de Donetsk

(Reuters) - A Rússia bombardeou a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nesta quarta-feira, matando pelo menos quatro pessoas, disse o governador regional.

Um homem e uma mulher idosos foram mortos na vila de Antonivka, a apenas 5 quilômetros da zona de combate ativo, afirmou Vadym Filashkin no Telegram. Outra pessoa ficou ferida, acrescentou.

Em um ataque separado, um homem e uma mulher foram mortos no assentamento de Mykhaylivka, segundo Filashkin.

A região de Donetsk, que as tropas de Moscou ocupam parcialmente, é regularmente alvo de bombardeios e ataques aéreos russos.

Ela também continua sendo uma das áreas mais intensas de combate, no momento em que a Rússia tem como alvo áreas na direção do centro logístico estratégico de Pokrovsk, no leste do país.

