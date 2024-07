iPhone 15 Pro: um review sincerão do celular de titânio após 7 meses de uso

Desde o lançamento do iPhone 15 Pro, em setembro do ano passado, uma pergunta recorrente entre fãs e haters da Apple é: um celular que custa tanto vale tudo isso? Usamos o aparelho nos últimos sete meses para rotinas do trabalho e a resposta sincera é: sim, mas depende (e muito).

Vamos mergulhar no que este smartphone oferece para te ajudar a decidir se o modelo se encaixa no seu perfil.

Nossos testes

O iPhone 15 Pro é vendido nas cores titânio azul, titânio branco, titânio preto e titânio natural (o deste review). Nos últimos meses, usamos o celular para:

coberturas de eventos, explorando os recursos das câmeras para fotos e vídeos, além de programas de edição;

rotinas do dia a dia de trabalho (como uso do bloco de notas, e-mails, chamadas de vídeo, aplicativos corporativos e serviços de mensagens);

entretenimento (redes sociais, streaming de música, vídeos e livros digitais).

iPhone 15 Pro em titânio: preto, branco, azul e natural Imagem: Apple

O que mais gostamos

Mais leve do que modelos anteriores: a moldura em titânio permitiu que o celular ficasse mais leve (tem 187 gramas) e, ao mesmo tempo, mais resistente contra quedas e riscos. O iPhone 14 Pro tem um acabamento de aço inox e é um pouco mais pesado, com 206g. Pode parecer pouca coisa, mas durante um uso de longas horas o peso faz diferença.

Tela de excelente qualidade: o painel de 6,1 polegadas tem tecnologia OLED Super Retina e é ótimo para consumir vídeos, editar fotos e jogar, entre outras rotinas, como pudemos explorar. A taxa de atualização de até 120 Hz garante transição de imagens e animações mais fluidas (como já visto em outros iPhones), o que é especialmente interessante para games e streaming.

Imagem: Bruna Souza Cruz

Câmeras ótimas para quem trabalha com fotografia e vídeos: abaixo detalhamos como elas funcionam para um uso mais amplo do telefone, além do dia a dia. São três câmeras na parte traseira:

Principal: 48 MP (megapixels), 24 mm, abertura f/1.78. Consegue produzir imagens com 24 MP ou 48MP -- o iPhone 14 Pro permite imagens com 12 MP ou 48 MP. Essa maior quantidade de megapixels resulta em fotos com nível de detalhamento melhor. Contudo, o arquivo ficará mais pesado. Para o uso mais do dia a dia, 24 MP são mais que suficientes.

48 MP (megapixels), 24 mm, abertura f/1.78. Consegue produzir imagens com 24 MP ou 48MP -- o iPhone 14 Pro permite imagens com 12 MP ou 48 MP. Essa maior quantidade de megapixels resulta em fotos com nível de detalhamento melhor. Contudo, o arquivo ficará mais pesado. Para o uso mais do dia a dia, 24 MP são mais que suficientes. Ultra-angular: 12 MP, 13 mm, abertura f/2.2, campo de visão de 120°, com modo macro.

Modo macro do iPhone 15 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Telefoto: 12 MP, 77mm, abertura f/2.8; 3x zoom óptico.

O iPhone 15 Pro também consegue capturar mais luz, o que ajuda na riqueza de detalhes da cena e nas fotos em ambientes mais escuros. O celular oferece ainda diferentes opções de captura de imagem, que funcionam como sete lentes:

0,5x para um campo de visão maior, capturando mais elementos da cena.

Imagem: UOL

1x para as fotos "padrão". Quando você pega o celular e abre a câmera, este é o formato básico de captura. Mas o iPhone 15 Pro ganhou uma novidade: permite alterar a distância focal entre 24 mm, 28 mm ou 35 mm. Isso é útil para capturar retratos de pessoas, animais e objetos. Logo, é interessante para quem curte fotografias mais artísticas.

Foto tirada em ambiente com luz artificial Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Luz natural Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

2x como primeira opção de zoom óptico, que dá uma leve aproximada na cena.

Céu estrelado com o zoom de 2x ativado junto com o modo noturno Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

3x é o máximo de zoom óptico. O zoom digital é de 15 vezes, contudo a imagem perde nível de detalhamento. Aqui é bom destacar que para quem precisa de mais aproximação, por exemplo, um videomaker, vale a pena investir no iPhone 15 Pro Max, que tem zoom óptico de 5x.

Zoom de 3x junto com o zoom digital de 5x Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Modo retrato automático: nem é preciso ser profissional da área para usar e gostar. Quando você tira uma foto, mesmo no modo normal, o celular detecta se há alguém em primeiro plano e oferece a opção do modo retrato depois, quando você visualiza a imagem no rolo da câmera. Dá para aumentar ou diminuir o efeito de desfoque de fundo (e voltar ao original quando quiser). Funciona para pessoas, gatos, cachorros, plantas e objetos.

Vídeo com recurso de cinema: o iPhone 15 Pro e Pro Max permitem gravar em ProRes 4K60, a maior resolução possível, digna de uma superprodução cinematográfica. O recurso não vem ativado desde o início, é necessário ativá-lo e conectar um HD externo via o cabo USB-C, pois os arquivos gerados são bem grandes. Além disso, a estabilização para captura de vídeos em movimento é ótima.

Computador de bolso: o processador A17 Pro é ótimo para diferentes rotinas. Não tivemos problemas com nada durante esses meses de uso em termos de desempenho. A única questão é que ele esquenta bastante quando está carregando a bateria ou rodando alguns apps mais pesados, como de edição de vídeo. O chip permite, segundo a Apple, rodar alguns jogos até então exclusivos para computadores e consoles de videogames, e isso sem precisar de qualquer otimização — mas esta função não foi explorada pela nossa equipe.

Finalmente tem conector USB-C: seguindo o padrão do mercado (e do Android há anos), a empresa usou pela primeira vez o USB-C como padrão de recarga e transferência de dados e arquivos em toda a linha iPhone 15.

Detalhe do conector USB-C no lugar do Lightning Imagem: Bruna Souza Cruz

O conector também permite que o iPhone 15 Pro possa recarregar outros dispositivos, como fones e o relógio da Apple. Basta plugar o cabo no telefone e no aparelho desejado para que ele funcione como um power bank.

Botão de Ação para ativar diferentes funções: a clássica chavinha lateral que servia para ativar ou desativar o modo silencioso do celular deu espaço para um botão customizável.

Logo acima dos controles de volume, botão de ação substituiu o seletor do modo silencioso no iPhone 15 Pro Imagem: Bruna Souza Cruz

É possível escolher entre apertar o botão para:

abrir a câmera,

ligar a lanterna,

abrir a lupa,

iniciar o gravador de som,

usar recursos de acessibilidade,

iniciar um timer,

criar notas ou lembretes;

colocar um atalho personalizado para abrir qualquer outro app.

Eu, particularmente, mudei poucas vezes esse item. Deixei no padrão: ativar ou desativar o modo silencioso.

Funcionará com a Apple Intelligence: conjunto de recursos com inteligência artificial que ficará disponível no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (além de computadores e tablets da marca lançados posteriormente). Será possível, por exemplo, que o dispositivo resuma uma palestra; revise e reescreva algo que você produziu adaptando o tom da informação (amigável, profissional, conciso); ou transcreva e resuma chamadas pelo telefone.

A versão beta, de testes, será liberada em inglês ainda neste ano. Ao longo de 2025, outros idiomas serão adicionados. Não há previsão de chegada para o português do Brasil.

Pontos de atenção

Bateria frustra um pouco: entendemos que os recursos mais avançados de câmera e inteligência artificial consomem naturalmente mais bateria dos smartphones. Contudo, a bateria não durar tanto é uma questão recorrente dos celulares da Apple. E a do iPhone 15 Pro segue nessa linha. Você não vai conseguir ficar um dia longe da tomada. Dependendo do uso, talvez um pouco mais do que 24 horas.

Zoom melhorou, mas ainda falta: os concorrentes, como Galaxy S24 Ultra e o Moto Edge 50 Ultra já funcionam com zoom digital de 100 vezes, muito mais do que o do iPhone 15 Pro.

Cabo USB-C não é o mais rápido: o iPhone 15 Pro é compatível com o USB 3 (taxa máxima de transmissão de até 10 Gbps), mas o cabo que vem na caixa é USB 2 (até 480 Mbps, a mesma velocidade do Lightning). Para alcançar o máximo de desempenho do conector é preciso comprar um que a Apple vende por a partir de R$ 349 (Thunderbolt).

Quem pode gostar?

Sendo bem direta: o iPhone 15 Pro vai valer o investimento para quem ama ou precisa tirar fotos e fazer vídeos com o celular. E mais ainda para quem faz disso um trabalho.

O celular é ótimo em vários aspectos mas, se você tem o iPhone 14 Pro, só troque se desejar muito, muito mesmo, um celular da Apple novo, pois o modelo ainda é excelente para variados perfis de consumidores.

Um público que também pode se beneficiar, ainda que não imediatamente, é quem tem interesse por explorar no futuro recursos de inteligência artificial para otimizar rotinas do dia a dia e do trabalho — considerando o fato de que a pessoa ficará com o iPhone 15 Pro por alguns anos.

