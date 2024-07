Ibovespa recua e fecha na mínima em duas semanas, abaixo de 127 mil pontos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, marcando uma mínima em duas semanas abaixo dos 127 mil pontos, com ações do setor de mineração e siderurgia entre as maiores pressões de baixa, enquanto Embraer disparou com notícias e expectativas sobre pedidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,99%, a 126.589,84 pontos, mínima de fechamento desde 8 de julho. Na máxima, chegou a 127.859,63 pontos. Na mínima, a 126.530,02 pontos. O volume financeiro no pregão somou 19,1 bilhões de reais.

De acordo com Gabriel Mollo, analista de investimentos do Banco Daycoval, o Ibovespa sofre dado o peso relevante de ações sensíveis a commodities em sua composição, que são penalizadas pela visão de que foi "tímido" o corte de juros na China, onde a economia não tem conseguido engatar um crescimento sólido.

"O mercado esperava cortes mais agressivos", acrescentou, acrescentando que tal "decepção" pressionava negativamente os preços de matérias-primas como o minério de ferro e o petróleo. As ações da Vale e da Petrobras combinadas respondem por cerca de 25% do Ibovespa.

Em paralelo, acrescentou Dennis Esteves, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, o incômodo com o quadro fiscal brasileiro ainda pesa. "Investidores seguem céticos quanto ao déficit zero", observou, citando números do relatório bimestral de receitas e despesas do governo, conhecido na véspera.

No documento, os ministérios do Planejamento e da Fazenda confirmaram a necessidade de uma contenção de 15 bilhões de reais em verbas de ministérios para levar a projeção de déficit primário do governo central em 2024 a 28,8 bilhões de reais, o limite inferior da margem de tolerância da meta de déficit zero.

"O congelamento de 15 bilhões de reais é visto como insuficiente para o atingimento do alvo", acrescentou.

Investidores também estão atentos à temporada de balanços no Brasil, com Carrefour Brasil abrindo o calendário do Ibovespa na noite da véspera, enquanto a agenda da semana reserva os resultados de Santander Brasil, Multiplan e Vale, Usiminas entre outros.

A safra de resultados nos Estados Unidos também é monitorada, principalmente no setor de tecnologia, dado o efeito rebote na bolsa brasileira a movimentos nos pregões em Nova York, onde os desdobramentos mais recentes da cena política norte-americana também estão sendo acompanhados.

Na visão de Mollo, esses fatores tendem a adicionar volatilidade nos próximos dias, que ainda reservam divulgações relevantes, como o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) na sexta-feira, um dos preferidos do Federal Reserve para a definição dos juros nos EUA.

Ele não descarta o Ibovespa voltar ao patamar dos 125 mil pontos, mas classifica esse movimento como uma realização de lucro da onda mais positiva desde meados do mês passado, não uma reversão da tendência do curto prazo. No acumulado do mês, o Ibovespa ainda sobe mais de 2%.

DESTAQUES

- VALE ON recuou 1,34%, acompanhando o declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 3,43%, a 774,5 iuanes (106,47 dólares) a tonelada, seu valor mais baixo desde 8 de abril. No setor, CSN ON perdeu 5,05%, CSN MINERAÇÃO ON cedeu 4,99%, GERDAU PN caiu 4,5% e USIMINAS PNA fechou em baixa de 3,15%.

- PETROBRAS PN encerrou com um declínio de 1,29%, mantendo o viés negativo da véspera, conforme os preços do petróleo recuaram no exterior, com o barril de Brent fechando o dia em queda de 1,69%, a 81,01 dólares. PETROBRAS ON caiu 1,41%.

- EMBRAER ON disparou 8,47%, para uma nova máxima histórica de fechamento a 41,87 reais, recuperando-se após tombo de 7% na véspera, com investidores atentos ao noticiário da feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra. Após oficializar na véspera a venda de nove cargueiros C-390 para a Holanda e a Áustria, a companhia confirmou nesta terça-feira a venda de seis aeronaves Super Tucano para a Força Aérea do Paraguai.

- CARREFOUR BRASIL ON caiu 3,36%, mesmo após repercussão de modo geral positiva por analistas sobre o resultado do segundo trimestre, que mostrou crescimento de vendas acima do esperado. A rede de varejo alimentar elevou sua projeção de abertura de lojas para o ano. Na véspera, o papel já havia subido mais de 4%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com decréscimo de 0,15% e BRADESCO PN cedeu 0,71%, assim como BANCO DO BRASIL ON, que perdeu 0,59%. SANTANDER BRASIL UNIT, que divulga balanço na quarta-feira, antes da abertura do mercado, recuou 1,36%.

- ZAMP ON, que não está no Ibovespa, cedeu 2,89%, com o noticiário incluindo aprovação pela autoridade de defesa da concorrência Cade da compra de ativos que fazem parte da rede de cafeterias Starbucks no Brasil pela operadora brasileira das redes Burger King e Popeyes.