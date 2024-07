Filme de Walter Salles disputará Leão de Ouro em Veneza

ROMA, 23 JUL (ANSA) - O filme "Ainda Estou Aqui", do cineasta brasileiro Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, foi selecionado para disputar o Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro.

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico do escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, cuja vida é virada do avesso depois de seu marido, Rubens Paiva, ser preso durante a ditadura militar. "Ainda Estou Aqui" também reedita a bem-sucedida parceria de Salles com Fernanda Montenegro em "Central do Brasil", vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim em 1998.

Outro filme brasileiro em Veneza será "Apocalipse nos trópicos", obra de Petra Costa sobre a ascensão do bolsonarismo e do fundamentalismo religioso no país, mas na seção "fora de concurso".

Já o curta-metragem "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni, levará uma história ambientada no Pantanal brasileiro à mostra Horizontes Curtas, dedicada a novas propostas de cineastas estreantes ou emergentes.

Leão de Ouro - Além de "Ainda estou aqui", a disputa pelo Leão de Ouro terá outros 20 longas, incluindo "Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips e com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, "Maria", de Pablo Larraín e interpretado por Angelina Jolie, "Queer", de Luca Guadagnino, e "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar.

A lista ainda inclui "Campo di Battaglia", de Gianni Amelio; "Leurs Enfants Aprés Eux", de Zoran e Ludovic Boukherma; "O Brutalista", de Brady Corbet; "Jouer avec le Feu", de Delphine e Muriel Coulin; "Vermiglio", de Maura Delpero; "Iddu", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; "Kjaerlighet", de Dag Johan Haugerud; "April", de Dea Kulumbegashvili; "The Order", de Justin Kurzel; "Trois Amies", de Emmanuel Mouret; "Kill the Jockey", de Luis Ortega; "Babygirl", de Halina Reijn; "Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt; "Harvest", de Athina Rachel Tsangari; "Qing Chun Gui", de Wang Bing; e "Stranger Eyes", de Yeo Siew Hua.

Dos 21 filmes que concorrem ao Leão de Ouro, apenas seis são dirigidos por mulheres. A abertura do festival ficará por conta de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton, na seção fora de concurso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.