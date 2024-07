Ações da SAP têm cotação recorde após lucro superar expectativa do mercado

Por Ludwig Burger

FRANKFURT (Reuters) - As ações da SAP subiam por volta de 7%, atingindo um recorde histórico nesta terça-feira, depois que a maior fabricante de software da Europa divulgou um lucro operacional trimestral melhor do que o esperado, impulsionado pelo crescimento da receita e pela intensificação do corte de custos.

A empresa alemã, cujo software é usado para executar operações que vão desde a contabilidade até a gestão da cadeia de suprimentos, disse no final da segunda-feira que o lucro operacional do segundo trimestre ajustado para itens especiais saltou 33%, para 1,94 bilhão de euros, superando a estimativa mediana dos analistas de 1,81 bilhão de euros publicada no site da SAP.

As ações da SAP subiam 6,96% às 8h12 (horário de Brasília), com os analistas da Stifel chamando o resultado de um "forte trimestre operacional".

A fabricante de software também intensificou seus esforços de reestruturação, dizendo que cerca de 9.000 a 10.000 posições seriam afetadas, acima das 8.000 anunciadas em janeiro.

A empresa disse que a maioria dos funcionários afetados será retreinada com habilidades de inteligência artificial (IA) ou receberá ofertas de pacotes de demissão voluntária.

"Continuamos a investir em nossa transformação para sermos líderes em IA empresarial. Dado nosso progresso e nosso forte pipeline, estamos confiantes em alcançar um crescimento acelerado da receita até 2027", disse o presidente-executivo da SAP, Christian Klein, em comunicado.

A receita trimestral total da empresa aumentou 10%, para 8,29 bilhões de euros, superando o consenso dos analistas de 8,25 bilhões de euros, ajudada pela demanda por seu software de planejamento de negócios.

A receita dos negócios na nuvem de 4,15 bilhões de euros ficou em linha com o consenso dos analistas.

A empresa também aumentou sua expectativa de lucro operacional ajustado para 2025, de 10 bilhões de euros para 10,2 bilhões de euros, refletindo os ganhos de eficiência antecipados de seu programa de transformação.

(Reportagem de Ludwig Burger e Gursimran Kaur)