Queridinho das famosas: este sugador de clitóris promete orgasmo em minutos

O sugador de clitóris tem sido um dos sex toys mais comentados nos últimos anos nas redes sociais. Famosas como Grazi Massafera e Paolla Oliveira revelaram que usam o brinquedinho. A cantora Anitta foi além e deu nome ao modelo que ela mais gosta: o Satisfyer Pro 2.

E ele não faz sucesso só entre as famosas. Na Amazon, o produto tem mais de 54 mil avaliações, e mais de 50 compras só no mês passado. Abaixo contamos o que ele tem de bom e o que diz quem já comprou:

Por que ele é um sucesso?

À prova d'água e recarregável, o Satisfyer Pro 2 é campeão de vendas porque promete (e, segundo as usuárias, cumpre) proporcionar orgasmos múltiplos em poucos minutos.

Tudo graças à tecnologia de ondas de pressão que criam a sensação de sucção e pulsação —tudo bem parecido ao que você sente durante o sexo oral.

Outros detalhes que o tornam queridinho:

Bocal de silicone macio e hipoalergênico;

11 velocidades para estímulo;

Controle por meio de botão, que aumenta ou diminui a intensidade do estímulo;

Silencioso e confortável;

Protegido contra imersão em água de até 1 metro de profundidade durante até 30 minutos de uso.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o sex toy tem mais de 54 mil avaliações de diversos países e uma nota geral de 4,2 estrelas, sendo 5 a máxima. Confira a seguir alguns comentários de quem comprou o produto:

Pensa em um trem bom kkkk, maravilhoso, você chega nos finalmente rapidinho, ficava sempre na dúvida de ter um desse em casa e me arrependo de não ter comprado antes, e a velocidade é ideal. Amei!

Nádia

"Produto maravilhoso. Minha esposa amou. Como ela mesmo disse, é 'O' brinquedo."

Ricardo Augusto Braga Garcia

"Esse vibrador salva casamento. Não tem nada melhor."

Zulmira Speridiao

"Produto excelente, cumpre o que promete."

Renan

Pontos de atenção

Alguns consumidores observaram que ele não é tão fácil de limpar, e que emite um barulho alto. Veja comentários:

Aparelho na parte interna ruim para limpar. Vanessa

Muito barulhento e não suga, só vibra. Avaliação anônima na Amazon

