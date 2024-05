Cristo Redentor é iluminado com o rosto do papa Francisco

RIO DE JANEIRO, 24 MAI (ANSA) - O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado com o rosto do papa Francisco por ocasião do lançamento da biografia do pontífice "Vida: A minha história através da História" na cidade carioca. O livro foi apresentado em uma iniciativa promovida pelo padre Omar Raposo, reitor do santuário do Cristo, que uma semana atrás havia sido recebido em audiência no Vaticano. (ANSA).

