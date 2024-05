Dólar supera R$ 5,15, e Ibovespa cai com pessimismo sobre juros nos EUA

Imagem: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images

Do UOL, em São Paulo*

O dólar comercial terminou o dia em alta e o Ibovespa caiu nesta quarta-feira (22) após a ata da última reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) reduzir as apostas em mais cortes de juros nos Estados Unidos.

A moeda americana encerrou o expediente vendida a R$ 5,1563 na venda, com elevação de 0,78%. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, recuou 1,38%, para 125.650 pontos.

Na ata de seu último encontro, os membros do Fed repetiram mensagens divulgadas anteriormente, como a avaliação de que levará mais tempo que o esperado para haver confiança de que a inflação dos EUA está recuando para 2%. Além disso, a ata informou que vários participantes mencionaram a disposição de apertar a política monetária caso a inflação piore.

"A meu ver, o resumo de onde os participantes do comitê se encontram no momento está na afirmação de que estão dispostos a manter o atual nível de aperto por mais tempo se não houver evidências de progresso na direção do atingimento da meta", afirmou o economista-chefe da corretora Nomad, Danilo Igliori.

Ele ressaltou, contudo, que os membros do Fomc igualmente consideram afrouxar a política monetária no caso de um enfraquecimento inesperado nas condições do mercado de trabalho, enquanto vários membros estão dispostos a aumentar novamente a taxa de juros se os riscos de a inflação voltar a subir forem grandes o suficiente. "Em outras palavras, esticaram o argumento da política baseada em dados, deixando em aberto ajustes para os dois lados novamente."

*Com informações da Reuters