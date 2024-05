Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate: 'Está bem'

LONDRES, 10 MAI (ANSA) - O príncipe William afirmou nesta sexta-feira (10) que sua esposa, Kate Middleton, "está bem" em meio ao seu tratamento contra um câncer, em um raro comentário sobre o estado de saúde da princesa de Gales.

A declaração foi dada pelo filho do rei Charles III depois de ser questionado ao visitar o Hospital Comunitário de St. Mary, nas Ilhas Scilly, no sudoeste da Inglaterra. "Ela está bem, obrigado".

William conheceu a equipe e ouviu sobre a nova instalação integrada de saúde e assistência social que ainda será construída. Na ocasião, uma enfermeira-chefe do hospital, Lynda McHale, entregou ao príncipe uma carta, escrita pela sua neta e destinada a Kate, com votos de uma rápida recuperação.

O britânico, que é também conhecido como Duque da Cornualha, estava em uma viagem de dois dias à região em seu primeiro compromisso oficial fora de Londres desde o anúncio da doença de Kate.

Ele, inclusive, chegou a se reunir com representantes de empresas locais e crianças em idade escolar. Além disso, foi aplaudido por moradores locais durante sua passagem pela região.

Middleton, de 42 anos, revelou que estava com câncer no meio de março, após uma "tempestade midiática" sobre seu estado de saúde, depois de ter "desaparecido" desde quando foi submetida a uma cirurgia no abdômen em janeiro.

Após meses sem aparecer em público, a princesa revelou o diagnóstico e explicou que o problema de saúde foi descoberto através de alguns exames depois da operação. (ANSA).

