Ministra Margareth Menezes recebe embaixador da Itália

BRASÍLIA, 10 MAI (ANSA) - A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, recebeu o embaixador da Itália em Brasília, Alessandro Cortese, para uma reunião na capital federal.

Segundo a sede diplomática, o encontro foi "muito produtivo" e serviu para discutir "temas de cooperação bilateral e multilateral", o "150º aniversário da imigração" italiana no Brasil e "produções cinematográficas".

Recentemente, o governo italiano convidou o Brasil para a reunião de ministros da Cultura do G7, que será inaugurada no próximo mês de setembro, na antiga cidade romana de Pompeia.

"Participarão as sete maiores potências industrializadas do planeta, mas também ampliamos para outras nações, como o Brasil, titular do G20 neste ano", disse o ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, no início de abril. (ANSA).

