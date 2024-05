Enchentes no RS: Saiba quem são vítimas identificadas até o momento

Os temporais no Rio Grande do Sul deixaram 107 mortos, até a última atualização da Defesa Civil nesta quinta-feira (9). Saiba quem são as vítimas da tragédia.

O que aconteceu

As duas primeiras mortes do estado foram registradas em Paverama. Delmar Wadomiro Sander, 69, e Nelson Schaefer, 65, morreram no dia 29 de abril. Eles tentavam atravessar de carro em uma área alagado e o veículo foi levado pela correnteza. Nelson era professor na rede municipal.

Delmar Wadomiro Sander à esquerda e Nelson Schaefer à direita Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Sete pessoas morreram em Gramado, segundo a prefeitura. Defesa Civil informa oito mortes. Uma família da Linha Pedras Brancas foi vítima de soterramento: Kaique Andriel Ludvig Santos, 13, o padrastro Silvio Antônio Pellicioli, 47, e a mãe Nitiele Ludvig, 36.

Outras quatro também morreram em deslizamentos na cidade: Noeli da Rosa Duarte, 56 anos e moradora da Linha Quilombo, Rudimar Branchine, 62, Matilde Verônica Zimmermann, 47, e Jocemar Zimmermann Branchine, 17, moradores da Linha Pedras Brancas.

Família soterrada em Gramado Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A prefeitura de Santa Maria registrou cinco mortes. Defesa Civil fala em seis mortes. Emily Ulguin da Rocha, 17, e sua mãe Liane Ulguin da Rocha, 45. Outra família também morreu: um homem de 35, uma mulher de 40, e o filho do casal de 1 ano.

Mãe e filha morrem pelas chuvas em Santa Maria Imagem: Reprodução Redes Sociais

Uma morte em Montenegro. Celomar Avila de Oliveira, conhecido como "Negrinho", de 68 anos, morreu afogado. Ele teria caído do cavalo na enchente quando recolhia o gado no 30 de abril. O corpo foi localizado na sexta-feira (3) por um policial militar que fazia buscas de jet ski, informou a prefeitura.

Celomar Avila de Oliveir Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Boa Vista do Sul teve duas mortes. O casal Andrigo Àvila e Paloma Silva morreram soterrados no no dia 1º de maio a cerca de 500 metros de casa, contaram familiares. As idades deles não foram informadas.

Casal morre em Boa Vista do Sul Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Uma morte em Silveira Martins. Olide Pierina Brondani, de 84 anos, foi sepultada dia 1º de maio.

Idosa morre em Silveira Martins Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Uma morte em Pinhal Grande. Rejane Maria Viera, de 49 anos, também morreu com os deslizamentos. ''Meu coração está em pedaços'', escreveu uma das irmãs dela nas redes sociais.

Morte em Pinhal Grande Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Três mortes em Três Coroas. Um menino e uma menina de 6 e 10 anos e um senhor de 66 anos morreram em decorrências das chuvas. Os nomes deles não foram informados.

Lista da Defesa Civil tem 89 nomes até o momento

Relação de nomes divulgada não traz idades, nem localidade ou circunstâncias das mortes. Outras 18 pessoas ainda não foram identificadas e, por isso, não consta na lista.

1. Ademir Jaehn Mascyejewski

2. Adriana Trindade de Oliveira

3. Alexsanser Junior da Silva

4. Alzemar Foster

5. Andrigo Oliveira de Avila

6. Ariel Soares de Oliveira

7. Artemio Cobalchini

8. Atanácio Walmor Fuchs

9. Avelino Marchiori

10. Beatriz Erthal

11. Bernadete Marques da Silva

12. Carlos Gaieski de Araújo Machado

13. Carlos Wolfart

14. Carolina Silveira Lopes

15. Catharina Rizardo Belle

16. Celi Fuchs

17. Celomar Avila de Oliveira

18. Cleci Bergenthal

19. Delcio Bergenthal

20. Delmar Waldomiro Sander

21. Dirceu Milani

22. Edna Neves Ferreira

23. Elisa Bucco Tomasi

24. Elizane Medianeira Milani Buss

25. Emily Ulguin da Rocha

26. Eneida Vargas

27. Enpidio Capra

28. Eva Marchiori

29. Gladis Elisabeth da Silva

30. Helga Susana Hein

31. Helio Hein

32. Ilo Antonio Maria

33. Ivonete Maria Cobalchini

34. Jarves da Silva

35. Jeisel Luan Drandine de Matos

36. João Arlindo Gregory

37. Joao Carlos Erthal

38. João Nelio Silva Barbosa

39. João Pedro Duarte Vieiria

40. Jocemar Zimmermann Branchine

41. José Adair Oliveira

42. Jose Alzemiro de Moraes

43. Josemar Eduardo Lemos Dias

44. Josiane Machado

45. Josiani Carolini da Silva

46. Juan Falcon Barrios

47. Julia Izé

48. Julio Antonio Maria

49. Kaíque Andriel Ludvig Santos

50. Kauane de Araújo Machado

51. Leandro Fortes Carvalho

52. Liane Ulguin da Rocha

53. Lothar Schmitt

54. Lucia Ramos Christillino

55. Luiz Carlos Schutkovski

56. Marco Antonio Petter

57. Maria Conceição Coelho

58. Marina de Brito de Moraes

59. Mário José Forti

60. Mario Renato da Silva

61. Mateus Pereira

62. Mateus Tansani

63. Matilde Veronica Zimmermann

64. Melânia Neumann

65. Miguel Eduardo de Oliveira Dias

66. Nelson Schaffer

67. Nitiele Ludvig

68. Noeli Da Rosa Duarte

69. Olandina Anna Bartz

70. Olide Pierina Brondani

71. Olindo Lopes

72. Onércio Giovane Silveira Farias

73. Onore Scheffer Bauer

74. Orlando da Silva

75. Paloma Mello da Silva

76. Priscilo

77. Rejane Maria Vieira

78. Rodrigo Cagol

79. Rodrigo de Ávila Nunes

80. Rodrigo Luis Pereira

81. Rudimar Branchine

82. Santino Silva dos Santos

83. Sayane Isabelle da Silva

84. Sérgio Augusto Fernandes dos Anjos

85. Silvane Soares

86. Silvio Antônio Pellicioli

87. Valeria Maria Gregory

88. Vilmar Enar Lozado

89. Wagner Oliveira