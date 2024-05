Ucrânia reivindica ataque com drone contra refinaria russa a 1.200km de sua fronteira

A Ucrânia atacou com um drone uma refinaria russa na República do Bascortostão, a uma distância recorde de quase 1.200km de sua fronteira, afirmou uma fonte do setor de Defesa ucraniano à AFP nesta quinta-feira (9).

"Um drone com um longo raio de ação 'visitou' a República do Bascortostão, onde atingiu a refinaria Neftekhim Salavat [do gigante russo] Gazprom", localizada na cidade de Salavat, indicou a mesma fonte.

A Ucrânia multiplicou os ataques em território russo nos últimos meses.

As regiões fronteiriças são alvo recorrente de ataques, respondendo, segundo Kiev, aos da Rússia na Ucrânia há mais de dois anos.

