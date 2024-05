El Niño terminará em junho, La Niña será vista na segunda metade de 2024, diz meteorologista dos EUA

(Reuters) - O fenômeno climático El Niño deve desaparecer até junho, mas pode ser substituído pelo La Niña na segunda metade do ano, informou um analista do governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

Há 49% de chance de que o padrão climático La Niña se desenvolva durante o período de junho a agosto, aumentando para 69% em julho-setembro, informou o Centro de Previsão Climática (CPC) do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA em sua previsão mensal.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

O ciclo entre os padrões climáticos -- que podem gerar incêndios florestais, ciclones tropicais e secas prolongadas -- é vital para os agricultores de todo o mundo.

Na América Latina, eles afetaram culturas como trigo, soja e milho, prejudicando as economias regionais, muitas vezes altamente dependentes da agricultura.

O clima quente e seco na Ásia durante o El Niño no ano passado levou a Índia, principal fornecedor de arroz, a restringir as exportações após uma monção ruim, enquanto a produção de trigo do segundo maior exportador, a Austrália, foi afetada. No entanto, chuvas mais fortes em partes das Américas aumentaram as perspectivas de produção agrícola na Argentina e nas planícies do sul dos EUA.

CONTEXTO

O padrão climático completo envolvendo El Niño, La Niña e uma fase neutra geralmente dura de dois a sete anos.

Os especialistas alertaram que os países latino-americanos devem ficar em alerta máximo, pois uma mudança rápida para La Niña desta vez poderia deixar as populações e as colheitas com pouco tempo para se recuperarem.

O departamento de meteorologia da Austrália disse no mês passado que o evento El Niño terminou.

PRINCIPAIS DECLARAÇÕES

"É provável que o La Niña afete a produção de trigo e milho nos EUA e de soja, cevada, trigo e milho na América Latina, incluindo Brasil, Argentina e Uruguai", disse Sabrin Chowdhury, chefe de commodities da BMI.

"O fenômeno climático está associado a secas de longa duração em toda a região das Américas, provocando a baixa qualidade da safra e uma queda na produtividade média, exacerbando ainda mais os problemas de abastecimento global."

(Reportagem de Anushree Mukherjee e Brijesh Patel, em Bengaluru)