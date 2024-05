Real Madrid vence Bayern de virada (2-1) e vai à final da Champions

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (8) para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern Munique de virada por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das semifinais do torneio continental, com dois gols de Joselu.

Depois do empate em 2 a 2 na partida de ida em Munique, o canadense Alphonso Davies abriu o placar para o Bayern com um golaço de chute cruzado (68'), mas os gols de Joselu nos últimos minutos (88' e 90') deram ao Real Madrid a passagem para Wembley, onde enfrentará na final o Borussia Dortmund, que venceu o Paris Saint-Germain (1-0) na capital francesa na terça-feira.

O Real Madrid, depois de um novo exercício de resistência, volta à final da Liga dos Campeões dois anos depois daquela em que venceu o Liverpool em Paris e conquistou o seu 14º título de campeão europeu.

"Aconteceu de novo, é algo inexplicável, é a magia deste clube, de um torcedor que empurra um estádio fantástico e de jogadores que não param de acreditar que algo mágico pode ser feito", disse Carlo Ancelotti, perguntado sobre mais uma virada.

A equipe 'merengue' dominou o jogo em mais uma noite mágica em seu estádio, mas esbarrou repetidamente nas grandes defesas de Manuel Neuer, até que Joselu, que entrou no lugar de Rodrygo (79'), conseguiu aproveitar uma falha do goleiro alemão e mudar a história da partida.

"Erros sempre podem ser cometidos, e esse erro só foi cometido hoje, depois de uma partida de classe mundial. Manuel não merece esse erro", disse Thomas Tuchel.

O time espanhol poderia ter aberto o placar logo no início do jogo, com uma bola de Dani Carvajal que cruzou na frente da linha do gol sem que Rodrygo (6') conseguisse alcançá-la.

O Bayern respondeu com um passe em profundidade para Serge Gnabry, que chutou cruzado demais (8').

A equipe alemã foi pressionada em seu próprio campo pelo Real Madrid na primeira meia hora.

- Vini e Rodrygo tentam, Neuer salva -

Aos 15 minutos, Vinícius Júnior acertou a trave e o rebote foi finalizado por Rodrygo na direção do gol, mas Manuel Neuer evitou a abertura do placar (13').

Os dois brasileiros foram um pesadelo para a defesa bávara, mas não conseguiam superar o goleiro do Bayern.

Vini quase surpreendeu Neuer com um cruzamento cheio de veneno, mas o goleiro alemão mandou para escanteio (40').

"O que (Vinicius) contribuiu nesta semifinal pode ser feito por poucos jogadores, agora há uma final em que ele será o protagonista", disse Ancelotti.

Já no segundo tempo, uma falta na entrada da área cobrada por Rodrygo obrigou Neuer a voar (59'). Um minuto depois, ele defendeu um chute à queima-roupa de Vinícius (60').

O Bayern encontrou uma maneira de parar o Real Madrid com posses longas e movendo a bola de um lado para o outro do campo, mas sem ameaçar o gol de Andriy Lunin.

O goleiro ucraniano havia aparecido no primeiro tempo ao desviar um chute de Harry Kane (27').

Na segunda etapa, o Bayern se mostrou mais ameaçador, como em outro disparo de Kane que Lunin defendeu (54'). O Bayern começou a chegar mais vezes com seus jogadores rápidos, como num lance em que Jamal Musiala chutou e Lunin apareceu mais uma vez para evitar o gol (66').

- Bayern abre, Real Madrid vira -

O goleiro ucraniano do Real Madrid nada pôde fazer pouco depois, quando Davies apareceu pela ponta direita, se livrou de Rüdiger e desferiu um chute cruzado e indefensável no ângulo, para a surpresa da grande maioria no Santiago Bernabéu (68').

O Real Madrid teve a chance de empatar logo em seguida, em um gol contra do Bayern de Munique, mas uma falta anterior de Nacho anulou o lance após revisão do VAR (71').

A vitória alemã parecia certa, mas quase no fim do tempo regulamentar Neuer não conseguiu segurar um chute de Vinícius Júnior e o rebote foi finalizado por Joselu na cara do gol, deixando tudo igual no placar (88').

Apenas dois minutos depois, o atacante merengue finalizou um cruzamento de Rüdiger e fez 2 a 1 para o delírio da torcida 'merengue' (90').

Inicialmente anulado por impedimento, o gol foi validado após análise da arbitragem de vídeo.

Os acréscimos foram um novo exercício de resistência para o Real Madrid contra um Bayern desesperado. Em lance que despertou a revolta de muitos do time alemão, Matthijs de Ligt concluiu para o fundo da rede, mas o árbitro havia assinalado impedimento na jogada anterior (90'+10).

"Ele deve deixar a jogada continuar até o fim. É a regra, ainda mais quando se trata de um lance de gol e é muito ajustado. O primeiro erro é do bandeirinha, o segundo é do árbitro. Essa decisão é um desastre absoluto", protestou Tuchel.

