Fluminense visita Colo Colo para consolidar liderança na Libertadores

Atual campeão, o Fluminense, que ainda não decolou na edição 2024 da Copa Libertadores, buscará uma vitória no Chile contra o Colo Colo nesta quinta-feira (9) para consolidar sua liderança no Grupo A.

O time carioca só conseguiu uma vitória em seus três primeiros jogos, mas lidera a chave com cinco pontos. O único triunfo foi justamente contra o Colo Colo no Maracanã (2 a 1).

O jogo será disputado no estádio Monumental de Santiago a partir das 21h (horário de Brasília).

A equipe chilena é vice-líder do grupo com quatro pontos e vantagem no número de gols marcados sobre o Cerro Porteño, enquanto o lanterna é o Alianza Lima com dois pontos.

"Eles se surpreenderam quando fomos ao Brasil, fizemos um bom jogo. Acho que nos respeitam, vamos jogar em casa e o apoio da torcida vai nos ajudar", disse em entrevista coletiva o técnico do Colo Colo, Jorge Almirón.

- Grupo irregular -

O Fluminense chega em baixa para o confronto. No Campeonato Brasileiro, o time é o 16º colocado com cinco pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Na Libertadores, a situação é mais tranquila. A irregularidade dos adversários permite aos jogadores do técnico Fernando Diniz começar a quarta rodada liderando o grupo.

O Colo Colo também não engrenou. Teve a oportunidade de ultrapassar o time carioca na tabela, mas ficou no empate em 0 a 0 contra o Alianza Lima na terceira rodada.

No primeiro confronto entre as equipes, o 'Flu' conseguiu desmantelar o ferrolho defensivo proposto por Almirón no Maracanã.

O treinador argentino espera agora quebrar sua sequência negativa contra a equipe brasileira, pela qual foi derrotado na final da Libertadores do ano passado, quando então dirigia o Boca Juniors.

- Duelo de veteranos -

O experiente lateral Marcelo (35 anos) venceu o primeiro duelo particular contra o meio-campista Arturo Vidal (36), dois velhos conhecidos que se enfrentaram várias vezes quando o brasileiro defendia o Real Madrid e o chileno passou por Bayern de Munique e Barcelona.

No entanto, nenhum dos dois melhorou o desempenho de suas equipes nesta temporada.

Vidal é criticado no Chile por seu baixo rendimento no campeonato local, em que o Colo Colo é apenas o sétimo colocado, a oito pontos do líder, a arquirrival Universidad de Chile.

Marcelo, por sua vez, não conseguiu preencher as lacunas defensivas do Fluminense, que sofreu dez gols em cinco rodadas no Brasileirão.

A força ofensiva do Fluminense virá mais uma vez do artilheiro Germán Cano, além do ponta Marquinhos, que no jogo de ida infernizou a defesa do Colo Colo.

O árbitro da partida em Santiago será o colombiano Wilmar Roldán.

Escalações prováveis:

Fluminense: Fábio - Marquinhos, Felipe Melo, Manoel, Marcelo - Lima, Martinelli - Douglas Costa, Ganso, Jhon Arias - Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Colo Colo: Brayan Cortes - Óscar Opazo, Emiliamo Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg - Arturo Vidal, Esteban Pavez, Vicente Pizarro - Cristian Zavala, Leandro Venegas, Carlos Palacios. Técnico: Jorge Almirón.

