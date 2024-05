Camil diz manter abastecimento de arroz e feijão no RS

São Paulo, 8 - A Camil Alimentos disse estar acompanhando a situação de abastecimento no Rio Grande do Sul, ainda bastante afetado pelas chuvas recentes. "Neste momento, nossa atuação está concentrada na doação de 66,3 toneladas de alimentos e 31.200 latas de sardinha e atum, distribuídos em 7.800 cestas, que estão sendo prontamente destinadas a parceiros comerciais do varejo em pontos críticos do Rio Grande do Sul. Cada cesta de alimentos contém 5 kg de arroz; 1 kg de feijão, 1 kg de massa; 1 kg de açúcar, 500 g de café, além de 3 latas de sardinha e 1 de atum", informou. A empresa diz que, apesar das limitações logísticas, mantém o abastecimento de arroz e de feijão no varejo do Estado e das demais regiões do País.