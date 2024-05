Fãs de Warren Buffett traçam seu próprio caminho para quando ele não estiver vivo

Por Jonathan Stempel e Koh Gui Qing

OMAHA, Estados Unidos (Reuters) - Warren Buffett, o bilionário de 93 anos e presidente-executivo da Berkshire Hathaway, refletiu sobre seu futuro ao dizer aos acionistas no sábado que, se tiver sorte, terá mais seis ou sete anos de vida, mas acrescentou que "isso pode acabar amanhã".

Dezenas de milhares de acionistas, que durante o fim de semana fizeram sua peregrinação para ver o bilionário pessoalmente na reunião anual de acionistas da Berkshire, esperam que sua vida não acabe tão cedo. Mas eles não estão preocupados com seus investimentos.

"As multidões serão menores quando Buffett não estiver aqui, mas a empresa continuará indo bem", disse Jason Garner, um estudante de 20 anos da Queens University em Kingston, no Canadá.

A Berkshire é um conglomerado de 865 bilhões de dólares cujas dezenas de empresas incluem Geico, BNSF, Dairy Queen, além de muitas empresas de serviços públicos e negócios industriais.

Buffett gere a empresa em sua cidade natal, Omaha, no Estado norte-americano de Nebraska, desde 1965. Apesar do tamanho da Berkshire, suas ações superaram o índice S&P 500 na última década, embora em menor proporção do que no passado.

Muitos dos que compareceram ao fim de semana que Buffett apelidou de "Woodstock para capitalistas" expressaram confiança, às vezes com um toque de inquietação, sobre o futuro da Berkshire sem o lendário bilionário.

A morte, em novembro, do parceiro de negócios de longa data de Buffett, Charlie Munger, aos 99 anos, renovou o foco na idade do próprio Buffett.

Buffett respondeu a quase cinco horas de perguntas dos acionistas em uma arena no centro da cidade com seu sucessor, o vice-presidente Greg Abel, de 61 anos.

"Warren disse que a Berkshire foi construída para durar", disse Mike Lin, analista financeiro na China.

Lygia Bulle, planejadora financeira de Curitiba, levou seus filhos de 17 e 19 anos para a reunião.

"Warren Buffett é o maior investidor do mundo", disse ela. "Ir vê-lo pessoalmente tem um impacto diferente de vê-lo em casa."

Como de costume, milhares de acionistas fizeram fila durante a madrugada de sábado para ouvir Buffett, apesar da chuva e do vento que encurtaram as filas. Alguns disseram que havia pessoas esperando 12 horas antes da abertura da arena, às 7h da manhã.

A fama, a sabedoria e o magnetismo de Buffett são uma grande parte da atração. Abel não terá a mesma afeição dos acionistas, embora os líderes das empresas da Berkshire digam que o têm em alta conta.

Buffett reconheceu que o momento em que não estará mais presente chegará, talvez em breve, e caiu na gargalhada depois de dizer aos acionistas: "Não só espero que vocês venham no próximo ano, como também espero que eu venha no próximo ano."