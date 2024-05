Qual será o próximo feriado de 2024? Veja data e possibilidade de emenda

O próximo feriado nacional com possibilidade de emenda de folgas com o fim de semana será apenas no dia 15 de novembro (Proclamação da República), segundo o calendário oficial do governo federal.

O próximo feriado nacional de fato, celebrado no dia 7 de setembro (Independência do Brasil), vai cair em um sábado.

Corpus Christi

No entanto, alguns trabalhadores terão a opção de emendar suas folgas no dia 30 de maio, quando é celebrado o Corpus Christi, que neste ano cai em uma quinta-feira. Embora não seja um feriado nacional, em algumas regiões do Brasil é considerado ponto facultativo (consulte o calendário abaixo).

Novo feriado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, em dezembro de 2023, o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país.

Calendário nacional de feriados em 2024