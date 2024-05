Ataque russo com mísseis deixa 3 mortos em porto ucraniano de Odessa, diz prefeito

Um ataque russo com mísseis deixou pelo menos três mortos em Odessa, informou na manhã desta quarta-feira (noite de terça, 30, em Brasília) o prefeito desta cidade portuária do sudoeste da Ucrânia.

"O inimigo atacou Odessa com mísseis balísticos. Como consequência do ataque, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas", indicou o prefeito da cidade, Gennadiy Trukhanov, no Telegram.

"Toda a ajuda médica necessária está sendo oferecida aos feridos", assegurou no Telegram o governador do oblast (província) de Odessa, Oleh Kiper.

"Há danos em infraestrutura civil", acrescentou Kiper, sem dar mais informações.

Outro ataque russo com mísseis lançado nas segunda-feira contra Odessa deixou cinco mortos, segundo as autoridades locais.

Odessa é uma cidade portuária às margens do Mar Negro, que é vital para as exportações ucranianas, e alvo frequente de ataques mortais com mísseis e drones.

Há meses a Rússia ataca as cidades ucranianas sem descanso e avança na frente oriental no país vizinho, antes da chegada da ajuda militar americana.

