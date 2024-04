Kim Jong Un supervisiona testes de armamentos

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou os testes de um lançador de foguetes, informou nesta sexta-feira (26) a mídia estatal, poucos dias após um treinamento de simulação de "contra-ataque nuclear".

O país isolado reforçou recentemente os laços militares com a Rússia. Pyongyang agradeceu Moscou por vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU no final de março para renovar o sistema de vigilância imposto à Coreia do Norte devido às sanções sobre seu programa nuclear.

Coreia do Sul e Estados Unidos acusam o país de fornecer armas à Rússia, ignorando as sanções da ONU.

Analistas afirmam que a Coreia do Norte poderia testar e aumentar sua capacidade de produção de mísseis de artilharia antes de enviar as armas à Rússia para que sejam utilizadas na guerra da Ucrânia.

"As características de voo, os índices de impacto e de concentração do projétil de 240 milímetros do lançador de foguete, fabricado por uma nova unidade da indústria de defesa, foram avaliados de maneira muito satisfatória", afirmou a agência oficial KCNA.

"O lançador de foguetes com nova tecnologia representa uma mudança estratégica no reforço da força de artilharia do Exército", disse Kim, segundo a KCNA.

Na terça-feira, a imprensa estatal informou que Kim supervisionou uma simulação de "contra-ataque nuclear", em resposta aos exercícios conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

