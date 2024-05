Mourão defende liberar dívida do RS e orçamento de guerra após chuvas

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse no UOL News da manhã desta segunda-feira (6) que será necessário os parlamentares ajudarem no "orçamento de guerra" para contribuir com o Rio Grande do Sul e que o governo federal deve liberar o pagamento da dívida do estado.

Há uma conjugação de esforços de todas as instituições federais, estaduais e municipais, buscando as soluções para apoiar as pessoas neste momento. Tem outra parte que é a gestão de recurso, hoje temos uma reunião na casa do presidente [do Senado] Pacheco para levantarmos ideias e assuntos para ver o que o parlamento pode fazer em conjunto com o governo federal para romper o cerco e a burocracia que sempre colocam nessas horas e conseguir com que o recurso necessário chegue o mais rápido possível nas mãos de quem precisa.

Há uma série de medidas que o parlamento terá que operar em regime de emergência, como aconteceu durante a pandemia, para que o governo possa liberar os recursos na velocidade necessária. Se não, vai acontecer de levar 15, 20, 30 dias e, nesse meio-tempo, perdermos mais vidas e não conseguirmos um processo de retorno à vida normal no Rio Grande do Sul.

O senador contou o que ele abordará na reunião com os demais parlamentares.

Estou levando umas ideias para essa reunião, como a implementação do regime emergencial. Já existe um decreto legislativo assinada pelo presidente Pacheco no ano passado e que tem validade até 31 de dezembro deste ano. Também julgamos importante que o governo liberasse o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que é um dinheiro que já está na mão, e que poderia empregar sem a necessidade de transferência de recursos por parte do governo federal. E talvez a necessidade de criar um orçamento de guerra.

Na minha visão, [o orçamento de guerra] seria algo extra ao orçamento que está funcionando este ano. Por isso, tem que ser votado via medida provisória ou algum outro instrumento legal, de modo que tenha esse recurso efetivamente separado para o Rio Grande do Sul [...] Nessa hora, todo mundo tem que colocar um pouco [de dinheiro], nós, parlamentares, podemos retirar parte do recurso de nossas emendas e direcionar para este esforço.

Ele também afirmou que é "histórico" que o brasileiro não se preocupe com a prevenção no país.

O que existe no Brasil, e essa é uma realidade, é que a prevenção não é algo que se trabalha nesse país. É histórico isso. Brasileiro não gosta de trabalhar em prevenção. Quando acontecem os incidentes, fica aquela situação de todo mundo [reclamar]. Acho que é tarefa aqui nossa dentro do parlamento fazermos avançar um projeto nacional que dê resiliência aos eventos climáticos no país. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode acontecer no Rio de Janeiro e Amazônia.

Chuvas deixaram mais de 80 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 83 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A atualização é da manhã desta segunda-feira (6).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 111 desaparecidos e 276 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 121.957 desalojadas e 19.368 estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".

Nível do Guaíba era de 5,27 metros, às 8h, desta segunda. Os dados são da régua da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), SGB (Serviço Geológico do Brasil) e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.

