Pás do moinho de vento do cabaré Moulin Rouge desabam em Paris

PARIS, 25 ABR (ANSA) - As pás do icônico cabaré Moulin Rouge, um dos monumentos mais famosos de Paris, desabaram durante a madrugada desta quinta-feira (25) pela primeira vez em sua história.

A informação foi relatada inicialmente pelos bombeiros da capital francesa à agência de notícias AFP. Segundo eles, não há relatos de feridos e risco de desabamento da estrutura.

Em um vídeo publicado pela emissora francesa Bfm TV é possível ver o "moinho" vermelho do cabaré sem as pás e uma foto das quatro lâminas caídas na rua, algumas dobradas. O incidente ocorreu entre 2h e 3h da madrugada.

As letras M, O e U do nome do local, colocadas na fachada do edifício parisiense, também despencaram após a queda das pás provocar o desprendimento do letreiro. As peças foram retiradas do chão pelas autoridades por volta das 8h (horário local).

A direção do Moulin Rouge descartou qualquer "ato malicioso" e afirmou que "muito provavelmente" o incidente foi causado por "um problema técnico".

"No local temos vigilância 24 horas, principalmente na cobertura, com pessoal presente. Já sabemos que não se trata de um ato malicioso, é muito provavelmente um problema técnico", explicou o diretor-geral do local, Jean-Victor Clerico.

Além dos bombeiros de Paris, a Polícia Nacional e uma equipe da Polícia Municipal e do Departamento de Prevenção também responderam ao chamado, informou Kévin Havet, vice-chefe de segurança do município do 18.º arrondissement da capital.

Esta é a primeira que este tipo de incidente ocorre desde a criação do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889, e é registrada "felizmente após o encerramento" do espetáculo. "Todas as semanas, a direção técnica verifica o mecanismos das pás do moinho e não detectou nenhum problema", concluiu a direção da casa.

O único acidente grave ocorrido no "templo" do can-can foi um incêndio durante uma obra em 1915. Na ocasião, o local permaneceu fechado durante nove anos devido às consequências do desastre.

O Moulin Rouge fica no sopé da colina de Montmartre e era sinônimo das loucas noites parisienses, junto com o "Lido", no imaginário coletivo do início do século passado. Os dançarinos do famoso can-can sempre foram os protagonistas do local.

No dia 6 de outubro, o cabaré - diante do qual milhões de turistas de todo o mundo foram imortalizados em fotografias - celebrará 135 anos de existência. O Moulin Rouge funciona todos os dias e oferece dois espetáculos todas as noites, para um total de 850 espectadores diários, cerca de 600 mil todos os anos (ANSA).

