Motorista transporta porco amarrado de forma irregular em rodovia de SP

Um motorista foi flagrado fazendo transporte de animais de forma irregular na Rodovia Raposo Tavares, km 26, em Cotia (SP), na quarta-feira (24).

O que aconteceu

O motorista, que não foi identificado, amarrou um porco e colocou na traseira de uma caminhonete. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o animal se debatendo em uma tentativa de se desvencilhar das cordas.

Automóvel balança com os movimentos do porco. Devido o peso elevado do suíno, a caminhonete chega a dar solavancos no meio da rodovia a cada tentativa do animal de se soltar. A cabeça do bicho também fica para fora do veículo.

Além do suíno, o motorista também transportava um cabrito de porte pequeno. Devido o espaço reduzido, o cabrito é imprensado pelo porco, porque a caminhonete não é adequada para transportar animais.

Infração grave. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir animais na traseira de veículos, sem autorização, caracteriza infração grave, passível de multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira, além da retenção do veículo.

Sem registro de ocorrência. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo informou que não há registro do ocorrido. O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do estado para pedir maiores informações, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.