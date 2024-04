Mercado já vê 20% de chance de juros nos EUA não caírem em 2024, após salto do PCE, diz CME

A aposta que mais cresceu no mercado financeiro sobre a trajetória de juros dos Estados Unidos até dezembro foi a de não haver nenhum corte em 2024, após os dados trimestrais do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) apontarem um avanço não esperado pelos analistas.

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter as taxas inalteradas até dezembro subiu de 12,6% ontem para 19,8% hoje, segundo o monitoramento do CME Group. O cenário mais provável, porém, ainda é o de início do relaxamento monetário em setembro (56,7%).

O cenário que o mercado vê como mais provável é de apenas um corte de juros de 25 pontos-base no ano, cuja probabilidade subiu de 33,7% ontem para 39,6% hoje. A probabilidade de redução de 50 pontos-base é estimada em 29,2% (ante 34% ontem).