American Airlines tem prejuízo de US$ 312 milhões no 1º trimestre

A American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 312 milhões no primeiro trimestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25. No resultado com ajustes, a companhia aérea teve prejuízo por ação de US$ 0,34 entre janeiro e março. Analistas da FactSet previam prejuízo menor, de US$ 0,27 por ação.

Já a receita somou US$ 12,57 bilhões no período, superando a projeção da FactSet de US$ 12,56 bilhões. Em nota, a empresa aérea americana afirma que este foi o melhor resultado de receita em um primeiro trimestre em sua história.

A American Airlines também revelou projeções para o lucro ajustado por ação no segundo trimestre de 2024, prevendo resultado entre US$ 1,15 e US$ 1,45. A FactSet previa lucro por ação na ponta menor deste intervalo, de US$ 1,15.

A empresa informou ainda que reduziu sua dívida total em US$ 3,2 bilhões em 2023, completando assim 80% do caminho para atingir a meta de redução da dívida total em 2025.