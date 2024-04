Coreia do Norte simula 'contra-ataque nuclear', diz agência estatal

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou um exercício de simulação de um "contra-ataque nuclear", anunciou a agência de notícias estatal KCNA nesta terça-feira (23, no horário local; segunda-feira, no Brasil).

As manobras ocorreram na véspera. Antes, o Exército sul-coreano havia anunciado o lançamento pelo Norte de mísseis balísticos de curto alcance, disparos confirmados pelo Japão.

O exercício foi feito com "unidades de foguetes múltiplos supergrandes", que atingiram seu alvo, a 352 quilômetros, informou a agência KCNA, segundo a qual Kim apreciou a precisão dos foguetes.