Quanto custa ir para o RJ ver o show da Madonna em Copacabana

Quem está se programando para assistir ao show da Madonna, no dia 4 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, pode ter que enfrentar preços mais caros de hospedagem e passagens. O show é gratuito, mas passagens, hospedagens e passeios na cidade maravilhosa podem sair caro.

Mas ainda há hospedagens disponíveis, para todos os bolsos. Os valores variam de R$ 270 (para um quarto com cama de casal para dois adultos) em Botafogo, a R$ 20 mil (para um apartamento com vista lateral do mar com um quarto com cama de casal para dois adultos). Já as passagens aéreas vão de R$ 691 (São Paulo-Rio) a R$ 1.063 (Goiana-Rio), segundo o buscador Kayak.

Para quem sai de São Paulo e viaja de ônibus, as opções mais baratas de transporte e hospedagem somam R$ 420,84, por exemplo. Veja outras opções abaixo.

Hospedagem

Os valores das hospedagens foram apurados entre os dias 9 e 10 de abril no site Booking - plataforma que oferece hospedagem em hotéis, casas, albergues, apartamentos. A pesquisa abrangeu os bairros Copacabana, onde será realizado o show, e os vizinhos, Ipanema, Botafogo e Leblon.

Em Copacabana, a hospedagem mais barata, de R$ 306, é no Estúdio Copacabana. O apartamento tem 25m² e tem quarto, sala e banheiro. A mais cara é um apartamento com vista lateral para o mar, que tem um quarto e cama de casal para dois adultos.

Em Ipanema, o valor das hospedagens varia de R$ 360 a R$ 20 mil. A mais barata é em um quarto simples com cama de casal para dois adultos. A mais cara é em um apartamento com vista lateral para o mar, com um quarto e uma cama de casal para dois adultos.

No Leblon, os valores variam de R$ 480 a R$ 1.251. A mais barata fica no I'm Hostel Leblon Rio de Janeiro, com cama de solteiro em dormitório feminino para dois adultos. A mais cara fica no Leblon Design Hotel que tem quarto duplo com uma cama de casal para dois adultos.

Em Botafogo, o preço das hospedagens fica entre R$ 270 e R$ 1.100. A mais econômica é de um quarto com cama de casal para dois adultos. A mais cara é de uma suíte de 40m² com cama de casal, um sofá-cama e um banheiro, no Bambina Hotel.

Ainda dá tempo de comprar hospedagem com milhas

A pedido do UOL, a Smiles fez um levantamento de hospedagens que permitem o pagamento parcial com milhas. A pesquisa foi realizada no dia 4 de abril. No Hotel Selina na Lapa há diária a partir de 6.000 milhas ou 3.800 milhas mais R$ 32, na modalidade "Smiles e Money". Há também a opção de hospedagem com café da manhã em quarto compartilhado a partir de 8.200 milhas, ou 5.200 milhas mais R$ 43.

No Villa Regia Hotel, que fica no centro do Rio, há diárias com café da manhã a partir de 21.100 milhas ou, na modalidade smiles e Money, 13.300 milhas mais R$ 110. Com café da manhã em quarto compartilhado o valor sai a partir de 8.200 milhas ou R$ 129 ou 5.200 milhas mais R$ 43 na modalidade smiles e money

Passagem de ônibus

Em uma pesquisa feita na Buser - plataforma que comercializa passagens rodoviárias -, entre os dias 9 e 10 de abril, a reportagem apurou que os preços variam de R$ 150,84 (São Paulo/Rio de Janeiro) a R$ 972,43 (Mato Grosso do Sul/Rio de Janeiro), ida e volta

Saindo de São Paulo

Em São Paulo, há opções de ônibus saindo do Shopping Eldorado, das rodoviárias do Tietê e Barra Funda e do Shopping Feira da Madrugada. A passagem de R$ 75,10 tem saída, às 7 horas, do dia 4 de maio, da rodoviária do Tietê e destino na rodoviária do Rio de Janeiro. A poltrona é executiva. Já para pegar uma viagem de leito, do Shopping Eldorado ao Terminal Nutta James (RJ), uma viagem de leito custa R$ 103.

Mas a viagem pode sair ainda mais cara. Saindo da rodoviária do Tietê, há opções de viagens pela Buser com cama individual (R$ 272,11) e semi-leito (R$ 371,11). Ambas com destino à Rodoviária do Rio de Janeiro.

Já a volta pode sair por R$ 75,84, da Rodoviária do Rio ao Terminal Rodoviário do Tietê em poltrona executiva, a R$ 350,90, do shopping Leblon ao shopping Eldorado, em cama individual.

Saindo de Belo Horizonte

De Belo Horizonte (MG), há ônibus saindo apenas de Lourdes e Expominas. A mais barata, de R$ 100,90, é em assento semi-leito e vai da Expominas à Estação Afonso Pena (RJ). Já a volta pode sair por R$ 75,84, da Rodoviária do Rio ao Terminal Rodoviário do Tietê em poltrona executiva, a R$ 350,90, do shopping Leblon ao shopping Eldorado, em cama individual.

Saindo de Campo Grande

A viagem a partir do Mato Grosso do Sul de ônibus é possível, mas cansativa. Nos dias da pesquisa, apenas uma viagem estava disponível de Campo Grande (MS) para a Rodoviária do Rio de Janeiro. A viagem, que começa às 23h45 do dia 2, termina às 8h do dia 4, e custa R$ 477,30 em poltrona executiva. A volta, também em poltrona executiva, sai por R$ 495,13.

Passagem aérea

Ainda há passagens aéreas para quem deseja ir ao Rio de Janeiro de avião. Segundo o Kayak, buscador de viagens, a procura por passagens aéreas para o Rio aumentou 317% desde os primeiros rumores do show, no dia 6 de março, quando surgiram os primeiros rumores do show, até 2 de abril, levando em consideração as saídas de todos os aeroportos do Brasil com destino ao Rio de Janeiro

Os preços médios também aumentaram 35% para voar nas datas. Para as datas de viagem, o período analisado foi de 3 a 5 de maio, fim de semana do show, comparado com o primeiro fim de semana de maio de 2023. Acompanhando o crescimento nas buscas por voos, .

Dentre as origens que mais buscaram passagens aéreas para visitar o Rio de Janeiro entre os dias 3 e 5 de maio, São Paulo leva o primeiro lugar. No entanto, Recife é a cidade que mais apresentou aumento na busca por voos, com um crescimento de 936%.

Dá para estender o passeio. De acordo com o levantamento, é possível perceber ainda que alguns turistas estão interessados em estender sua viagem ao Rio de Janeiro, buscando pela ida no dia 1º de maio e retorno no dia 5 de maio. "A boa notícia para quem pode estender sua viagem entre 1 e 5 de maio, é que o preço médio das passagens aéreas parece ser mais acessível", diz Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK no Brasil.

Preço médio das passagens:

São Paulo, SP: R$ 728

Brasília, DF: R$ 997

Porto Alegre, RS: R$ 961

Recife, PE: R$ 885

Goiânia, GO: R$ 1.063

Aérea com milhas

A Smiles tem passagens áreas à venda saindo de São Paulo no sábado (4/5) e retornando no domingo dia (5/5), a partir de 15 mil milhas ou 1.000 mais R$ 270 o trecho.

Saindo de Porto Alegre a partir de 19 mil milhas ou 6.300 milhas mais R$ 270 o trecho.

Saindo de Salvador a partir de 31.400 mil milhas ou 1.000 + R$ 630.

Em todos os trechos é possível usar milhas ou a combinação de dinheiro e milha chamado na Smiles de Smiles e Money.

Pacotes de viagem

A Smiles também levantou duas opções de pacotes de viagens para o período:

Duas noites, indo dia 3/5 e retornando dia 5/5 com aéreo ida e volta saindo de São Paulo no dia 3/5 - Hotel Ibis Budget RJ centro com café da manhã e translado ida e volta para o aeroporto incluso, valor de R$ 2.950 por pessoa.

Duas noites indo dia 3/5 e retornando dia 5/5 com aéreo ida e volta saindo de São Paulo no dia 3/5 - Hotel Vila Gale Rio de Janeiro com café da manhã e translado ida e volta para o aeroporto incluso, valor de R$ 3.200 por pessoa.

Passeios turísticos