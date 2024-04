Nova marca chinesa que virá ao Brasil terá minivan de luxo; veja detalhes

A montadora Zeekr apresentará em breve uma nova versão luxuosa de sua minivan. A fabricante chinesa de carros elétricos, que chega ao Brasil ainda em 2024, lançará oficialmente o modelo Zeekr 009 no dia 19 de abril em seu país natal. O novo veículo tem apenas quatro lugares e um espaçoso e confortável interior.

O veículo

A Zeekr 009, que poderá ser chamada de 009 Grand nessa versão, teve um exterior levemente revisado com acabamento cromado adicional nas rodas de 20 polegadas. Porém as maiores mudanças vêm no interior.

A minivan tem dois bancos traseiros individuais com apoios para as pernas controlados eletricamente e encostos de cabeça com alto-falantes integradas. Os bancos são separados por um console central com gavetas, mesas dobráveis e um display integrado.

Imagem: Divulgação

Essa tela controla as funções dos bancos e o sistema de entretenimento, que possui uma grande tela para os ocupantes traseiros.

A parte traseira ainda tem teto panorâmico de vidro e divisória com a dianteira. Há também acabamentos em madeira.

Imagem: Divulgação

Não se sabe de detalhes mecânicos ainda, mas atualmente o modelo padrão da van possui bateria de 140 kWh que traz uma autonomia de 822 km. O conjunto produz 544 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos.

O provável preço do Zeekr 009 deve ser US$ 69 mil - aproximadamente R$ 356 mil na cotação atual - de acordo com a Auto China.

No Brasil, a marca começará suas operações trazendo o Zeekr 001, crossover que virá equipada com tração integral, um motor para cada eixo e rodas de 22 polegadas.

