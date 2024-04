ANSA/Adeus a Roberto Cavalli, o rei da moda sexy e livre

FLORENÇA, 12 ABR (ANSA) - Por Beatrice Campani - Morreu nesta sexta-feira (12), em Florença, o estilista Roberto Cavalli, aos 83 anos. Há um ano, tornou-se pai pela sexta vez, de um filho chamado Giorgio (como seu pai), fruto de seu relacionamento com a modelo Sandra Bergman.

Figura proeminente da moda nos últimos 50 anos, Cavalli contribuiu para levar a bandeira do "made in Italy" pelo mundo.

"Não me chamem de estilista", escreveu em sua autobiografia "Just Me" (editora Mondadori). "Meu talento é encontrar o que torna especial um tecido, uma peça de roupa, uma mulher, sempre pensando na moda como um sonho prêt-à-porter, pronto para ser usado." Seu prêt-à-porter, reconhecível por motivos icônicos como o animal print, foi usado (e amado) por celebridades de todo o mundo, de Jennifer Lopez a Naomi Campbell, de Katy Perry a Lady Gaga, para citar algumas.

Nascido em 15 de novembro de 1940, Roberto Cavalli sempre manteve uma forte ligação com Florença, onde se mudou com sua mãe quando ainda era criança, após a perda de seu pai, que foi sequestrado e fuzilado pelos alemães em retirada em 4 de julho de 1944.

Na capital toscana, ele fundou sua empresa de moda já nos anos 70. Visionário, admirador do corpo feminino e constantemente inspirado pelo mundo da natureza, tanto que tornou o animal print uma estampa do dia a dia.

Primeiro foi a estampa de leopardo, logo nos anos 70, depois nos anos 90 veio a estampa de zebra e depois as estampas de borboleta, leopardo, crocodilo, lince, cobra e lantejoulas usadas como escamas de peixe. A cobra é o símbolo de sua maison, que hoje tem boutiques em todo o mundo. Um sucesso que o levou a dar uma palestra magna na Universidade de Oxford.

Roberto Cavalli deixa seis filhos. Do primeiro casamento, com Silvanella Giannoni, teve Cristina e Tommaso, depois casou-se com Eva Duringer em 1980, com quem teve Rachele, Daniele e Robert. E recentemente, o pequeno Giorgio.

Grande torcedor da Fiorentina, ele foi um dos primeiros amigos e apoiadores de um jovem Matteo Renzi. Entre as histórias que a cidade não esqueceu está aquela de 2002, quando Florença foi invadida pelo Fórum Social e muitas grandes marcas fecharam suas boutiques com medo dos manifestantes: ele, por sua vez, não só manteve a sua aberta na Via Tornabuoni, mas também ofereceu café da manhã a alguns deles no bar que havia adquirido ao lado da loja.

Desde 2014, Roberto Cavalli deixou a direção da maison, que agora está sob a direção criativa de Fausto Puglisi. Hoje, a grife pertence à empresa de investimentos de Dubai Vision Investments, liderada por Hussain Sajwani. (ANSA).

